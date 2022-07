El cine para borrar la guerra

Algunas películas, como Aladino (2019), Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019), The Martian (2015) y Dune (2021), se han rodado en Medio Oriente. Entre los lugares favoritos de los cineastas se cuentan el valle Wadi Rum, en Jordania, y el desierto Liwa, en Emiratos Árabes Unidos.

Resultan atractivos paisajes vírgenes como los de la extensa área de AlUla en Arabia Saudita. En ese país recientemente se instaló una comisión cinematográfica para promocionarse como destino de rodajes entre los directores y productores de algunas de las películas de acción de mayor presupuesto de Hollywood.

Desde que Arabia Saudita levantó su prohibición religiosa del cine en 2017, el reino ha experimentado un auge en varios aspectos de la actividad de la industria cinematográfica.

Si los paisajes de las naciones del Golfo se extienden con desiertos ondulados de color fuego y horizontes estimados futuristas –nueva versión de lo ignoto y peregrino de la narrativa de 100 años atrás–, en espacios próximos se hallan escombros bastante reales, barrios destruidos de familias asesinadas, desplazadas o separadas, como es el caso del suburbio de Hajar al-Asuad, en el sur de Damasco. Allí, un equipo de filmación chino-emiratí llegó el 14 de julio para filmar escenas del nuevo éxito de taquilla producido por la estrella Jackie Chan.

La película de acción, llamada Operation Home, repasa la evacuación por mar de varios centenares de chinos y extranjeros de Yemen por parte de Beijing en marzo y abril de 2015, durante el inicio de la ofensiva aérea de la coalición liderada por Arabia Saudita.

Después de recuperarlo de manos de los rebeldes en 2012, el régimen sirio impuso un asedio despiadado a Hajar al-Asuad y el campo de refugiados palestinos adyacente, Yarmouk.

A principios de 2014, los habitantes del campo luchaban contra los bombardeos del régimen, por un lado, y los ataques de los yihadistas de Daesh, por el otro. En septiembre del año pasado, el régimen sirio anunció que ya comenzaba a emitir visas de turista nuevamente, lo que llevó a personas influyentes en las redes sociales y agencias de viajes europeas a visitar Siria.

Los Emiratos en particular buscan ganar contratos clave en Siria. Beijing, por su parte, ha vetado en repetidas ocasiones resoluciones que condenan el poder sirio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El embajador chino en Damasco asistió al inicio del rodaje el 14 de julio, durante una pequeña ceremonia.

La reescritura sobre espacios y experiencias que no han conocido justicia o reivindicación deja un halo grande y perturbador en una región que ahora simboliza la brutalidad del poder sirio.

POR MARTA TAWIL

INVESTIGADORA DE EL COLMEX

