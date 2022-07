Supermascotas y el cine animado para el verano

Ahora sí llegó el verano con todo y las distribuidoras cinematográficas, así como las plataformas de streaming, aprovechan para lanzar sus proyectos más fuertes para los más pequeños del hogar. Uno de ellos es DC Liga de Supermascotas, para mi, la mejor apuesta de cine animado de la temporada.

Por fin le dieron al clavo. Después de la primera entrega de Wonder Woman, de 2017, para mi la mejor película del emporio DC Comics, es DC Liga de Supermascotas. Así como lo oyen. Tal vez me pueden decir exagerada, pero la verdad es que hasta el momento las cintas que se han estrenado de dicha empresa no han cumplido con las expectativas de los más aficionados de las tiras cómicas, y del público en general. Algo pasa con DC que siento que como dice el dicho “Mucho ruido y pocas nueces”. Sin embargo, este verano llega a la pantalla grande esta película animada que literalmente viene a salvar a Superman y sus amigos de la Liga de la Justicia.

El filme nos lleva de la mano a través de la aventura que vive Krypto, el perro de Superman quien llega con el superhéroe a la tierra desde que éste es un bebé por lo que también tiene súper poderes como su dueño, a quien le ayuda a combatir el mal. Pero un buen día es el propio Superman quien se encuentra en problemas junto con el resto de los superhéroes y este adorable perro se ve en la necesidad de tener que salvar al Hombre de Acero con la ayuda de unos muy peculiares amigos que hace en el camino y quienes adquieren poderes de manera fortuita. Lo curioso es que este improvisado equipo de supermascotas, con todo y esos nuevos dones que adquieren, no son los más habilidosos y esa es una de las bondades de la cinta porque la hace muy divertida, además de que tiene varios mensajes increíbles como el amor y cuidado por las mascotas, la confianza en uno mismo, la amistad, entre otros.

Pero sin duda uno de los grandes aciertos de la cinta es el doblaje. De nueva cuenta tengo que extender una gran felicitación por el excelente trabajo que hacen en México en dicha materia (aunque a veces me parece que a las distribuidoras les importa más contratar personalidades basados más en su popularidad/seguidores que en el talento. Es más, ahora muchos de esos lugares son ocupados por influencers, que nada tienen que hacer ahí y sólo les quitan la chamba a los verdaderos profesionales de la materia y/o a actores que si bien pueden no estar muy familiarizados con el doblaje, si lo están con la actuación y saben cómo darle intención a los personajes). Regresando a los que hacen muy buen trabajo en la versión en español, en primer lugar, está mi querido Alex Montiel, quien ya se ha destacado por realizar este tipo de trabajos en otras películas, pero lo que hace con el personaje de Ace, un perro medio amargado y malhechor que se convierte, junto con Krypto en el líder de la manada, es maravilloso.

El personaje principal es interpretado por Poncho Herrera, quien lo hace bien, pero la verdad lo hubiera podido hacer cualquier profesional de la materia. Mención especial para el doblaje de la comediante Michelle Rodríguez, quien interpreta a Lulu, una conejilla de indias quien después de haber sido objeto de los obsesivos experimentos de Lex Luthor, pierde su pelaje y se convierte en la villana de la historia. Otras personalidades que también forman parte del doblaje del filme son la talentosa Verónica Toussaint como Merton, la tortuga más rápida del mundo, Mónica Huarte, quien interpreta a la cerdita PB, Andrés Navy quien hace de Flash, entre otros.

Una película que nadie se debe perder y la cual se convirtió en mi favorita casi a la par de Minions: Nace un Villano, y el filme El Monstruo del mar (The Sea Beast) que encuentran en Netflix. Por cierto, para los que no han podido ver Lightyear en los cines, la película del comandante espacial más famoso del mundo llegará a la plataforma Disney+ el próximo 3 de agosto.

