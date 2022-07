¡Uy, qué miedo!, de mal en peor las relaciones México-EU

Las especulaciones, por lo general, vienen cargadas de una importante dosis de realidad, y eso es lo que ocurrió con los reclamos de la semana a México, por violaciones al T-MEC en materia energética y laboral.

De los rumores pasamos a la cruda realidad, por lo que Andrés Manuel López Obrador no sólo debe responder para dar certidumbre a inversionistas y a socios comerciales del norte, sino lidiar con la política interna y el juego de intereses de sus corcholatas, de cara a 2024. Aunque todo parece indicar que la estrategia es otra (si es que la hay). Muy a su estilo, AMLO lanzó una ofensiva tratando de minimizar el conflicto: “Uy, qué miedo”, les dijo a los gringos.

Lo cierto es que vienen días complicados. Las presiones crecen sin parar. Y es que el Presidente y su equipo no leyeron que habían cruzado una línea roja con el Ejecutivo y el Congreso de EU. Provocaron una pérdida de confianza y pusieron en riesgo muchas inversiones, por falta de claridad en sus acciones, incumplimiento de compromisos y ausencia de certeza jurídica.

De acuerdo con una fuente diplomática, lo más delicado es que López Obrador no quiere o no termina de entender que la solicitud de consultas de EU y Canadá no tiene que ver con el capítulo 8 del T-MEC y la soberanía sobre hidrocarburos.

Tiene que ver con violaciones al capítulo 2 (acceso a mercados), así como con los capítulos 14 y 22 (inversiones y empresas estatales), algo para lo que México no tiene una respuesta, a pesar de que se había comprometido a darle a las empresas de Canadá y EU el mismo trato que a las mexicanas.

Eso implica ahora un periodo complejo de estudios para ver cómo responden a esas interpretaciones. Aunque hay un margen de maniobra muy estrecho

Lo malo, además, es que AMLO y su equipo sólo quieren envolverse en la bandera nacionalista, sin entender las complejidades técnicas del tema, en donde los norteamericanos son unos expertos. Y es aquí donde las corcholatas juegan un papel importante. Por ejemplo, Marcelo Ebrard quiere quitarse el golpe de las consultas tras la visita que era su responsabilidad y que dejó un mal sabor de boca.

A su vez, Octavio Romero, director de Pemex, y Adán Augusto López, si la juegan bien, pueden dejar sola a Rocío Nahle, secretaria de Energía, responsabilizándola de al menos dos de las medidas que reclama EU, y, en consecuencia, fortalecer al Grupo Tabasco.

Ahora bien, si durante las conversaciones se llega a un acuerdo (como modificar decretos relacionados con los combustibles), las cosas se pueden calmar y no llegar a un panel. Pero eso no es suficiente. Desde EU me dicen que los gringos quieren otros interlocutores.

Ven que Nahle se cierra, no deja margen a la negociación, y eso ha propiciado reacciones viscerales desde nuestro gobierno. Una estrategia para restarle seriedad al asunto, cuando es más serio de lo que parece.

Para la tribuna mexicana, resulta folclórico y hasta pendenciero, pero gringos y canadiense se lo toman más en serio. Tanto es así que ya se frotan las manos para cobrar a México, en pesos y centavos, o mejor dicho en dólares, todos los agravios originados por medidas populistas que buscan el aplauso fácil pasando por encima de acuerdos serios con sus socios, y perdiendo estatura frente a sus vecinos del norte.

•••

Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, fue dejado en libertad. La pesadilla terminó para él y su familia.

Lo vincularon con malos manejos derivados del operativo Rápido y Furioso durante la gestión de Felipe Calderón y Genaro García Luna.

Pero el tema legal está superado: a nivel federal, un magistrado le otorgó la libertad por falta de elementos. A nivel local, un juez de la CDMX le otorgó la libertad tras lograr un acuerdo reparatorio con los familiares de la mujer a la que atropelló y quien perdió la vida el 27 de enero.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Son los inocentes y no los sabios los que resuelven las cuestiones difíciles”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL

Sigue leyendo:

Ruta 2024: Desdibujada la oposición en la carrera presidencial

Continuidad, herencia obligada de la 4T

Ruta 2024: se le va la candidatura a Monreal... en Morena