Ebrard endurece su posición

Algo tendrán que ver las últimas encuestas en las que asoma Claudia Sheinbaum una nariz por delante del canciller, o la ventaja con que juegan los favoritos de Palacio y hasta el juego sucio desplegado a la vista de todos; el caso es que Marcelo Ebrard ya se puso nervioso. Dio un nuevo paso al frente y endureció su posición.

“Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos, que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades ...”.

Estas palabras fueron dichas ayer ante los medios por la senadora Malú Micher, coordinadora de las redes de simpatizantes de Ebrard rumbo a 2024, bajo el emblema “Progresistas por la unidad y piso parejo” y el grito: “La unidad es fruto de la justicia. Hagámosle caso al Presidente”

Acompañada por una veintena de legisladores morenos, la guanajuatense hizo un llamado “sereno” y “respetuoso” para evitar que dentro de Morena se repitan las prácticas fraudulentas que dejaron a Andrés Manuel López Obrador “fuera de

la jugada” en otros tiempos; y apegarse, en cambio, a los principios de “no mentir, no robar, no traicionar y no simular en los procesos internos”.

Queremos seguir un camino sin obstáculos, en un diálogo responsable con la dirigencia nacional, sobre la ruta para nominar a quien abanderará a Morena en la presidencial, indicó Micher. Y a partir de ahí enlistó:

—Que se tomen las medidas necesarias para evitar la promoción de aspiraciones personales.

—Se establezcan mecanismos y límites precisos que construyan bases equitativas para la realización de actividades con los simpatizantes y militantes de Morena.

—Se convoque a una reunión con representantes de los interesados en participar en este proceso interno de Morena, para acordar los mecanismos ordenados, equitativos y justos.

—Que el método sea similar al que suscribieron López Obrador y Ebrard en 2011: con encuestas abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para toda la ciudadanía.

—Que el proceso sea acordado y definido este mismo año.

La precisión y urgencia de establecer reglas claras, lo que parece indicar de parte de Ebrard —además de reflejar su mal humor— es dejarse de simulaciones en Morena y en Palacio Nacional, abrir debidamente el juego sucesorio y dejarse de “dados cargados” de manera tan escandalosa.

•••

GEMAS: Obsequio del historiador y poeta Enrique Márquez: “¿En qué se sustenta el flotar y reflotar increíbles de un país pleno de bucaneros, traficantes, corsarios y saqueadores multimillonarios, en el que, incluso, la transición a la democracia resultó pirata?”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

