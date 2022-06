Osorio Chong y Alito se despelucan

Atravesado trae el presidente del PRI a Miguel Ángel Osorio Chong. Y otro tanto ocurre con el coordinador de los senadores del tricolor respecto de Alejandro Moreno Cárdenas.

En un nuevo round, Alito acusó –en conferencia de prensa- al exsecretario de Gobernación de “pendenciero”, de hacerle el juego a Morena; de dividir al PRI… Llegó a tal punto su enojo, que amagó con expulsar a Osorio del partido.

“El Consejo Político Nacional no va a permitir, porque así se ha expresado, que nadie, ningún priista por más importante que se sienta, que atente contra la unidad del partido”, advirtió.

Eso no lo vamos a permitir, siguió, “porque quien no construye a favor de su partido no quiere que le vaya bien ni al PRI ni a México, y las causales del comportamiento del partido están expresados en nuestros estatutos”.

Según el dirigente priista, Morena está viendo cómo rompe la coalición opositora “y entonces a cualquier despistado que anda por allá, o a cualquier pendenciero que anda dando vueltas, caen en estos juegos”.

Osorio Chong no tardó en contestarle. Igual, ante reporteros:

“Quiero decirles que yo no me he sentado con nadie del gobierno, y él (Alito) sí. Quiero decirles que no he tenido ningún acuerdo con el gobierno, y él sí. A mí nadie me puede señalar de alguna reunión, y a él sí.

“Entonces, debe verse de frente al espejo para esas acusaciones que le quedan perfectamente bien a él”.

El ex gobernador de Hidalgo agregó que él, como senador, no se ha prestado a ningún acuerdo que lastime a su partido. No pueden señalarlo, dijo, ni hoy ni ayer.

En cambio Alito “está arrastrando al PRI a su desprestigio”. Lo que busca, aseguró, “es quedarse con el partido”.

•••

EXGOBERNADORES PRIISTAS ALZAN LA VOZ.- Pues no sólo son tres tristes tigres –dos ex presidentes del PRI y el coordinador de los senadores- quienes piden la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas, como dice el dirigente del tricolor.

Lo cierto es que son más, aunque su manera de expresarlo sea sutil o meramente sugerente. Militantes, no se diga. Y las voces llamando a la rebelión y al retiro de Alito, aumentan día con día.

Ahora se sumaron varios exgobernadores. Tres de Chihuahua y uno de Sinaloa.

El exmandatario sinaloense Jesús Aguilar Padilla convocó a la militancia a hacer a un lado a la dirigencia nacional y mejor “autogobernarse y autoimponerse con la elección de sus candidatos y dirigentes”.

La dirigencia del PRI, expuso, está “cerrada” y “dedicada a administrar los escombros de lo que queda del partido”. No escuchan a la militancia, están cerrados y centralizan las decisiones. ¡Hasta para el más modesto puesto, un suplente de regidor del municipio más alejado del país, debe traer la firma de ellos!

Fue un error modificar los estatutos, indicó. A este paso, el PRI morirá lentamente.

Por su lado, los exgobernadores chihuahuenses Fernando Baeza Meléndez (1986-1992), Patricio Martínez García (1998-2004) y José Reyes Baeza Terrazas (2004-2010) declararon abiertamente que la permanencia de Alito al frente del partido, daña a no sólo al instituto político sino al país.

En una carta abierta firmada por los tres exmandatarios --dirigida a Alejandro Moreno Cárdenas y al Comité Ejecutivo Nacional- asientan que ante el “evidente interés individual impreso en la conducción del partido en esta última etapa”, se requiere “un cambio para el que no vale la argumentación procesal”.

Advierten: “Aferrarse a flotar políticamente en los restos del naufragio, es contra el interés de la nación, no sólo contra los miembros del partido”.

Los exgobernadores le reclaman a Alito el manejo de una asamblea estatutaria “sigilosa” en plena pandemia, concentrando facultades discrecionales en una persona, el reparto de pluris como prebenda de grupo, el manejo familiar de candidaturas y muchas otras actitudes directivas.

Para reflotar un buque a pique, indican, se requiere liderazgo sin cuestionamiento para hacer alianzas, solidez y congruencia, condiciones que en su caso (el de Alito) no se dan.

Y la alianza, advierten, es hoy “un imperativo de supervivencia ante la triste condición de minoría en la que con su dirigencia se ha caído”.

Su permanencia en la presidencia del partido no abona al campo electoral donde se siembra con credibilidad, confianza y liderazgo con arrastre, para cosechar los votos que dan sentido al camino de un partido hacia posiciones de poder y autoridad en la permanente búsqueda de justicia social.

Tenga usted la grandeza de reconocer sus fallas, demandan.

La respuesta a bote pronto de Alejandro Moreno fue menospreciarlos. “Todos nos conocemos…”, soltó, dando a entender que todos ellos tenían sus propias historias sucias detrás y carecían de autoridad moral para sus reclamos.

Actitud semejante a la que asumió frente a los expresidentes de su partido.

•••

GEMAS: Obsequio del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar: “La horrible y trágica muerte de al menos 50 seres humanos en San Antonio, Texas, anoche es resultado de leyes migratorias rotas y disfuncionales”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

CAR