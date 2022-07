Al embajador no lo suelta el bicho

Vaya usted a saber si el pánico influye de algún modo, o no; lo cierto es que al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, lo persigue el bicho de la Covid-19, o de plano no lo suelta.

Ayer, prácticamente al tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aterrizaba en Washington para el encuentro hoy con su homólogo Joe Biden, el representante de México subió a la red del pajarito azul este mensaje:

“He estado trabajando para que la visita del C. Presidente @lopezobrador_ sea un éxito para #México y la relación bilateral con #EUA. Desde la residencia de México, seguiré atento a todos los detalles hasta salir negativo de #COVID”.

El pasado 3 de julio, Moctezuma anunció -también desde sus redes sociales- que tras atender un evento en Washington, le informaron que algunos asistentes resultaron con #COVID19 y como medida preventiva se realizó una prueba. Misma que salió positiva.

“Al momento presento síntomas de resfriado y atiendo indicaciones médicas”, contó entonces, además de anunciar que permanecería aislado.

Es la segunda vez que el embajador mexicano se contagia en menos de dos meses. La anterior ocurrió en mayo, después de su encuentro con el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, y ya no pudo acudir a las celebraciones del 5 de mayo.

El embajador lleva ahora ya ocho días desde que su prueba de Covid dio positivo. Y no ha logrado sacudirse al bicho. Ojalá pronto se recupere. Lo que sí es que muy probablemente se perderá el encuentro AMLO-Biden.

-0-

HITAZO DE MONREAL. - De cuantos golpes publicitarios se han organizado Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, rumbo al 2024 –incluidos espectaculares, mantas, fotos, eslogans, camisetas, gorras y demás parafernalia- me quedo con el rap del zacatecano.

Fue un hitazo el rap del zacatecano. Va con su personalidad, se le ve alegre y cuenta –cual debe ser- una historia, su historia política, la cual canta con sabor y arranca así:

“Hola soy Ricardo/ senador con doctorado/ el progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado/ yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo/ lo es mi dedicación y el trabajo realizado…”

De cómo le va ahora en la carrera de las “corcholatas” y el cómo lo tratan, Monreal describe en su rap:

“El futuro abanderado sin ser nunca mencionado/ aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO/ soy ajeno a la traición yo nunca me he rajado/ sigo invicto en cada elección en la que he participado”.

Chulada, pues, el rap. Pero sin duda lo que no hay que perder de vista es esta declaración que hizo el domingo en plaza llena ante sus operadores políticos:

“Lo digo desde ahora para que no haya dudas: Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane. No va a ser democrático. Y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia”.

Diríase que ésta luce como una advertencia arrinconadora para quien(es) toma las decisiones en Morena. Un estirar la cuerda aún más; a ver hasta cuánto aguanta y cuándo se revienta.

-0-

GEMAS: Obsequio del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier: “El que avisa no traiciona: como lo dije el 27 de mayo, ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa; el senador Alejandro Armenta y el fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera; por los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL

Sigue leyendo:

De panzazo, pero ya me metí

‘Ultras’, en busca de la presidencia del Senado

¡Orden de cateo! ¡Abran!