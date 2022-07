El futuro es hoy, garanticemos la conectividad

La democracia está evolucionando y las nuevas tecnologías son el puente que conecta a los ciudadanos con los gobiernos, para juntos, ser aliados en la mejora de servicios y eficientar las políticas públicas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, realizada por el Inegi en colaboración con el IFT; en la Ciudad de México 88.3% de la población es usuaria de internet y es de las entidades federativas con mayor porcentaje de población conectada a la web en el país.

El grupo que concentró el mayor porcentaje de usuarios de Internet fue de 18 a 24 años de edad (93.4%); el menor uso se registró en personas de 55 años y más, y van al alza los usuarios de seis a 11 años.

En la CDMX es precisamente la alcaldía Benito Juárez la mejor conectada, alrededor de 92% de las viviendas cuenta con este servicio, de acuerdo al análisis de The Social Inteligence Unit (ISIU).

Los usuarios ocupan el Internet principalmente para comunicarse, buscar información y acceder a redes sociales. En el ámbito gubernamental la interacción con el gobierno por internet pasó en sólo cuatro años, de 28.0% en 2017 a 42.3% en 2021.

Pero, ¿qué nos dicen estos datos? Por un lado, que en menos de una década tendremos a la mayoría de la población conectada a internet, habituada a establecer lazos a través de las redes y a que su contacto con el gobierno y la resolución de sus demandas sea también a través de la web.

Para quienes vivimos en la alcaldía Benito Juárez el uso de la tecnología y la innovación se han hecho tangibles para detonar la economía local, con un clic sabemos dónde se vende comida yucateca, solo por citar un ejemplo; en un clic más podemos solicitar una poda de árbol o hacer un trámite.

Para los benitojuarenses la tecnología y la conectividad nos ha permitido establecer un contacto más cercano con nuestros policías de proximidad, contamos con cámaras de videovigilancia y en un tuit entramos en contacto con las autoridades locales o federales y por supuesto, con quienes como yo los representamos.

Merecemos una ciudad más eficiente, segura y equitativa que nos permita, con creatividad, conectividad, organización y recursos tener una mejor planeación para volvernos más competitivos y que nuestra colonia, alcaldía, municipio y ciudad sean mucho más eficientes.

La conectividad en la alcaldía Benito Juárez donde vivo y represento desde el Congreso de la Unión, se ha traducido en comunicación constante, mayor ejercicio de los derechos, mayor facilidad para cumplir las obligaciones, rapidez para la realización de trámites, aunque también hay que decirlo, en la propagación de información falsa, en esto último hay que tener especial cuidado.

Estamos ante la imparable ola de la tecnología, y dependerá de quiénes gobiernan y quienes legislamos crear sistemas de comunicación confiables para los ciudadanos, que ahorren tiempo y eviten vicios de la burocracia, que agilicen trámites y eliminen la corrupción, y para ello la participación debe ser de todos, vecinas, vecinos y autoridades en conjunto.

No basta con pregonar “internet para todos”, si no se toman acciones para hacerlo realidad en un futuro próximo porque si no se acorta ya la brecha de desigualdad en el ámbito de las nuevas tecnologías estaremos, en poco tiempo, ante una crisis de conectividad y desarrollo.

POR LUIS MENDOZA ACEVEDO

DIPUTADO FEDERAL DEL PAN

@LUISMENDOZABJ

