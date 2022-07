Un árbol que da moras

En días pasados la Goberandora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer información sumanente delicada sobre Alito Moreno, que implica a las Diputadas Federales del PRI en un plano personal e incluso íntimo. Las declaraciones de Layda Sansores afirman que además de audios, la Fiscalía tiene en su posesión imagénes de varias Diputadas desnudas y afirma que con ese material Alito las tenía de alguna manera, sometidas.

Ante estas declaraciones, las voces de las Diputadas del PRI no se hicieron esperar, no para condenar lo inapropiado o delicado del tema que involucra a su líder de partido, si no para señalar a la Gobernadora Layda Sansores quien da a conocer este escándalo. Dulce María Sauri y Carolina Viggiano acusaron a la Gobernadora de cometer acciones de violencia de género, la Dip. Jacqueline Hinojosa Madrigal , responsabilizó a Layda Sansores por cualquier filtración que pudiera darse del material íntimo encontrado en la investigación de Alito. Ninguna hasta ahora a alzado la voz para afirmar que no participaron de ese hecho, para defender la dignidad personal y la investidura de su cargo o para reprobar los presuntos actos que atentan contra la dignidad y la integridad de las implicadas.

La pregunta es, ¿en dónde queda la moral?, ¿qué lugar ocupa la ética y los principios con los que se debe gobernar una nación?, la respuesta es ninguno. Al parecer en nuestro país si un Presidente de Partido y Coordinador de Bancada solicita o recibe de motu proprio nudes de representantes populares de México, la condena es para quien destapa el acto que se denuncia publicamente, ante lo indigno decidimos como sociedad cerrar los ojos y permitir que continue la degradación social que nos hunde de a poco.

En Inglaterra Boris Johnson dimitió el pasado 8 de julio, entre los hechos señalados, por negar que conocía de un acto de acoso sexual cometido por uno de sus integrantes de gabinete, este acto inmoral tuvo un peso específico en el rechazo popular por no ser digno de la representación del pueblo británico. No obstante aquí lo permitimos todo.

Una frase atribuida a Gónzalo N. Santos, político símbolo de corrupción y cinismo, reza: “La moral es un árbol que da moras”, al parecer tenía razón.

POR IVONNE BUSTOS PAREDES

INTERNACIONALISTA, AMBIENTALISTA, FEMINISTA

@BUPI

CAR