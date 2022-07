Reunión AMLO-Biden: tú me das, yo te doy

La gira que inicia hoy por Estados Unidos marcará un antes y un después en la relación que mantiene Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, pero también con México, en temas de política interna relacionados con la economía, la seguridad y asuntos migratorios.

Motivado por un proyecto que implicaba una inversión de 4 mil millones de dólares, para atender la crisis migratoria en Centroamérica, y que no se ha concretado, AMLO pidió audiencia, y el encuentro, por fin, se realiza mañana en la Casa Blanca.

El tema es un pretexto para poner otros pendientes en la mesa, en los que México quiere hacer énfasis, porque involucra a ambas naciones, me dijo una fuente de Palacio Nacional.

En materia económica, la inflación y la crisis internacional llaman a concretar acuerdos conjuntos.

Por ejemplo, la comitiva mexicana llega con una serie de propuestas bajo el brazo, para facilitar la inversión y operación de empresas en territorio azteca, sobre todo de manufactura y el sector automotriz.

Eso por sí solo implica ya un cambio en la forma en la que la 4T había gestionado este tipo de relaciones con los vecinos del norte. Ofrecerá facilidades a empresas y a hombres de negocios para atraer capital y crear más y mejores fuentes de empleo.

Es un cambio del que no se hace alarde, como ocurre también en el ámbito de la seguridad, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado, tema que preocupa siempre a la Casa Blanca, porque perciben pocos avances.

Sin embargo, de un tiempo para acá, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, modificó la estrategia para dar a conocer la captura de importantes cabecillas de la delincuencia organizada.

Fue algo que al principio de su gobierno rechazó AMLO para evitar hacer apología del narcotráfico. Pero, las circunstancias y la necesidad de hacer visibles los resultados, motivaron un cambio.

Hoy ya no se les llama narcos o capos. Todos los jueves, el subsecretario Ricardo Mejía presenta un balance de los arrestos y los informa como “objetivos” o “generadores de violencia”.

Con eso, buscan que en México y EU se perciban resultados y cero impunidad en casos de alto impacto.

Y en el asunto migratorio, tema central de la visita a Washington, todo parece indicar que la 4T perdió la batalla porque ya hicieron saber a nuestro gobierno que el dinero prometido para atender la problemática en México y países vecinos del sur se quedará sólo en Centroamérica.

La inversión de 4 mil millones de dólares se destinara´ a empresas estadounidenses para que lleven parte de sus operaciones a países como Guatemala, Honduras y El Salvador, con el fin de generar fuentes de empleo que permitan mitigar el flujo migratorio.

Como podemos ver, López Obrador llega con una postura diferente a su cuarta visita a Estados Unidos. Las desavenencias por la Cumbre de las Américas quedaron lejos y hoy viaja con una maleta de nuevas propuestas y resultados, porque lo que necesita es allanar el camino para entregar buenas cuentas a los mexicanos rumbo al cierre de su gobierno y de cara a la sucesión presidencial del 2024.

El magistrado Reyes Rodríguez me hizo llegar una carta para aclarar que su amistad personal con el senador Germán Martínez no influye en las decisiones del organismo que preside, y que quiénes votaron por la integración del Grupo Plural a la Permanente fueron la mayoría de sus colegas.

También me “reclama” no haberlo consultado con anticipación sobre el tema. Lo que queda decir es que, desde hace meses, solicité a su coordinador de comunicación social, José Luis Alcudia, una entrevista, y es fecha en la que no han atendido la petición.

Y como dice el filósofo... Nomeacuerdo: “Para construir nuestra nación, todos debemos superar nuestras expectativas”.

