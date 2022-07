Tragedia en Texas: perverso juego de la porosa frontera

Los gobiernos de México y Estados Unidos son corresponsables de la muerte de 53 migrantes asfixiados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas.

Pero más el gobierno de Joe Biden.

Hay 11 millones de vacantes en EU y no han sido capaces de generar las condiciones para dar un empleo, con todas las de la ley, a los “ilegales” que buscan el sueño americano. Los estadounidenses y el mundo entero necesitan manos para trabajar. Lo vimos en aeropuertos europeos con miles de maletas apiladas e innumerables retrasos de vuelos por falta de personal para atender la demanda. Trabajo hay en México y el mundo. Lo que no hay en nuestro país y la mayoría de naciones de centro y Sudamérica es capacidad de sus gobiernos para crear políticas públicas que atiendan las necesidades de sus habitantes.

México y sus vecinos expulsan por miles a hombres, mujeres y niños en busca de una mejor vida, y el Tío Sam, a su vez, necesita trabajadores. ¿Pero qué hacen? Muy poco: crear pírricos programas que no atienden el problema migratorio.

Prefieren “cerrar” sus fronteras, alimentando la industria del tráfico ilegal de personas con fatales consecuencias, como la de Texas.

Pero hasta parece que lo hacen a propósito para contratar mano de obra barata, en la ilegalidad, sin generar una carga social y mucho menos una responsabilidad del gobierno.

Estamos frente a un juego perverso en la frontera.

José Luis Pérez Canchola, experto en temas migratorios, me dijo que EU ha saqueado a nuestros países con la explotación de la fuerza de trabajo.

Miles y hasta millones de trabajadores de México, centro y Sudamérica llegan a trabajar en condiciones físicas deterioradas, los contratan y no invierten en ellos ni en salud ni educación. Peor aún, con sus políticas de “cerrar” la frontera para detener el flujo migratorio, EU estimula el tráfico ilegal de personas que mueren por cientos durante o después del cruce fronterizo. 2021 está identificado como el año con mayor número de muertes de migrantes a lo largo de toda la historia de migración con la frontera norte: 557.

Además, se habla muy poco de quienes contratan a los migrantes. Grupos organizados, una mafia de la que no se habla mucho. Auspiciada o no por el gobierno, esta mafia se aprovecha del juego perverso, mientras los gobiernos de Biden y López Obrador hacen como que trabajan para, después del niño ahogado, tapar el pozo. La realidad es que el fenómeno migratorio está imparable con fatales consecuencias. Y lo peor es que estamos en un punto sin retorno.

En México y otras naciones la gente sale corriendo de sus lugares de origen por la inseguridad y las nulas condiciones de desarrollo. Prefieren arriesgar la vida que vivir de limosnas.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Sin papeles no vas a la universidad. Sin papeles no hay buenos trabajos. Sin papeles te atrapan y no sólo te jalan las orejas, en el mejor de los casos, te deportan; en el peor: te mueres”.

