Refinería Olmeca, amparo, multa

Refinería Dos Bocas Olmeca en simples palabras: Logro, poder, perseverancia, hechos, no, palabras, sueño, inauguración, etapas, prioridad, seguridad, energética, nacional, estratégica, mandato, electoral, sacrificio, lucha, política, votos, licitación, desierta, incompleta, opaca, costosa, ineficiente, improductiva, poco, rentable, de, calidad, auditable, de, diseño, modificado, PEMEX, calificación, resbaladiza, sobreendeudado, impagos, proveedores, apalancados, frustrante, MIA, amañada, insegura, inundable, signo, nacional, sin, bardas, progreso, desarrollo, Tabasco, trabajo, sindicatos, reactivación, económica, autosuficiencia, comercio, gasolinas, mexicanas, sin, petróleo, sin, medicinas, ni, ciencia, ni, vacunas, peligrosa, contaminante, sin, tecnología, de, captura-CO2, anticlimática, innecesaria, con, déficit, fiscal, bienestar, apaciguamiento, militares, control, estabilidad, socialismo, empleos, consulta, pública, Sener, supervisión, CRE, electricidad, permiso exprés, distracción, desperdicio, sin, refinación, inversión, con, austeridad, y, ahorros, antiTexana, Deer Park, corrupción, amigos, empresarios, capitalismo, ideología, propaganda, revolución, de, conciencias, conquista, promesas, contradicción, realidad y un largo etcétera. La palabra faltante fue —CONSENSO—, en contraposición al —DISENSO— imperante, alejándose de un espacio propositivo que equilibre las posiciones radicales. Esta es la forma de ser, exclamar y actuar. —¿Tke? o ¿CCto?—.

Amparo suspende multa millonaria de Iberdrola: Contraataque de CFE por daños y perjuicios. Un juez especializado decidió suspender provisionalmente el cobro de la multa impuesta por la CRE por nueve mil 145 mdp, como se constata en el amparo 640/2022 promovido por la filial Iberdrola Energía de Monterrey. Con independencia de los recovecos legales, por lo pronto, esta decisión es oxígeno puro, aunque aún se tendrá que sortear el importe para garantizar el interés fiscal. No se escapa Iberdrola de comprometer su patrimonio. La reacción no se hizo esperar, el portal Energía a Debate informó que la CFE no cederá, ni buscará negociar con quienes generan energía mediante permisos de autoabasto, así lo afirmó Manuel Bartlett, quien sostuvo que prepara una demanda en contra de las que consideró “plantas ilegales”, unas “110 sociedades de autoabasto ilegales”. A la fecha están en trámite los amparos de estas empresas con motivo de las reformas a la LIE que cancelan al autoabasto, ergo no hay nada para nadie. ¿Dónde quedaron las negociaciones de buena fe? ¿Es procedente que la CFE demande por daños y perjuicios a las sociedades de autoabasto? -¿Tke? o ¿CCto?-

Électricité de France: un rescate en competencia. Gran revuelo causó el mensaje de renacionalización de la empresa EDF, a fin de que Francia readquiera la totalidad del control accionario, de 84% a 100%. El espíritu del plan Hércules está en acción, conforme a los requerimientos de la Comisión Europea, tendientes a armonizar el rescate estatal a la luz de las reglas de competencia, siempre en coexistencia. -¿Tke? o ¿CCto?-

POR MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

