Yacimientos de Litio Mexicanos, ¿Símbolos de Identidad Nacional?

El pasado jueves se llevó a cabo la charla sobre la actualidad y los retos del litio en Bolivia y México en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, contando con la participación del Dr. Iver von Borries y de quien escribe, discutiendo, entre otros temas, los modelos legales aplicables para el desarrollo de la industria del litio, quedando en el tintero, por falta de tiempo, analizar la huella hídrica negativa del litio.

Un día antes, Marcelo Ebrard, informó al presidente López Obrador estar convocando a una reunión con los gobiernos de Argentina, Chile y Bolivia, como países con potencial y productores de litio, a fin de recoger las experiencias y definir bien las características de la empresa mexicana (YLM) que manejará lo del litio.

En opinión del Dr. Von Borries, abogado especialista en derecho energético en Bolivia, señaló que es necesario contar con un ecosistema amigable a la inversión, una ley especial que regule al litio y utilizar Asociaciones Públicas-Privadas, en beneficio de las cuatro plantas-piloto de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB); estas conclusiones, agregando la propia referente a la ventaja competitiva y comparativa de México derivada de las cadenas de suministro de alto valor agregado en la industria automotriz-electrónica integradas a la zona de Norteamérica por el T-MEC, coinciden en lo general, con los resultados obtenidos en la investigación realizada por quien escribe, en conjunto con el Dr. Rafael Garduño, intitulada “La Política Pública Minera-Energética del Litio en México: Tensión entre el Nacionalismo y el Globalismo”, publicada en el Journal Resources Policy.

Una pieza clave a nivel constitucional que México no logró adaptar a propósito del rechazo de la iniciativa constitucional energética del Ejecutivo federal fue la calificación del litio como recurso estratégico, contrario a lo establecido en la Constitución de Bolivia, donde sus recursos naturales sí lo son; de ahí que el esquema jurídico en principio no sea compatible, tampoco equivalente, si se pretende tomar como modelo la arquitectura legal de YLB, incluso no son sinónimos la utilidad pública y el patrimonio de la nación.

Es cierto que Pemex logró ser un símbolo de la identidad mexicana, momento cumbre del nacionalismo mexicano, afirmaría el Dr. Lorenzo Meyer, pero es demasiado pronto para Yacimientos de Litio Mexicanos, máxime si la geología probada es más favorable al petróleo que al litio, a pesar de la fiebre mundial; nacionalismo que para el caso de Bolivia, YLB fue causa probable de ser la mecha y el punto de inicio de la revuelta social que culminó con la renuncia del Presidente Evo Morales, diría el Dr. Von Borries.

Los países integrantes del triángulo del litio han adoptado un rostro amigable a la inversión, ojalá así lo constate y lo permeé Marcelo Ebrard.

POR MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO

PROFESOR INVESTIGADOR EN DERECHO ENERGÉTICO SNI-1, CONACYT, UANL

