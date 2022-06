Oportunidad para México

El factor preponderante hoy día en el mundo: cuánto se tiene de dinero y en qué tipo de negocio se está interesado en pertenecer.

Ante esta circunstancia, muchos de los países que tienen la ventaja de producir petróleo, y que están agrupados en los países de la OPEP+, han decidió acelerar la recuperación de la producción que había hasta antes de la pandemia. La justificación fue que los mercados están estables y equilibrados tanto para el petróleo crudo, como para los productos refinados.

Esto representa una gran oportunidad a países productores de petróleo con alta capacidad de incrementar la producción, derivado de la caída en el mercado internacional de crudo ruso, de alrededor de tres millones de barriles diarios, y que podría profundizar cada día más que las naciones de la Unión Europea lleguen a sus metas establecidas para finales de 2022, y que China e India se alineen con el mundo (por lo pronto estos países están llenando sus reservas estrategias de crudo con descuentos hasta de 30 dólares por barril).

Algunos países de la OPEP+ tienen problemas para incrementar la producción, a lo cual ha dictaminado que las naciones de bajo rendimiento presenten sus planes antes del 17 de junio de 2022, sobre cómo llegarán a las cuotas establecidas.

Algunos de estos no podrán cumplir, y sumando la caída de la producción rusa en los mercados en forma parcial, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y México pueden aprovechar esta disyuntiva y aumentar la producción para obtener más ingresos los próximos meses, ante un precio de barril alto.

Arabia Saudita comentó que puede llegar a 13 millones de barriles diarios en 2027, si las condiciones del mercado lo requieren.

En México se presenta una última oportunidad en el corto a mediano plazo. Esperemos que la administración actual no la deje escapar, al no tener más el compromiso de mantener la producción de no más de un millón 753 mil barriles, el cual data de 2020 que pactamos como miembros de los países de la OPEP+.

Ante esta liberación que tenemos, la falta de algunas naciones de la organización de cumplir con las cuotas establecidas, y la salida en el mercado de algunos barriles de crudo ruso, ayudaría a México a tener más flujo de efectivo proveniente de las exportaciones, que podrían ayudar a continuar mitigando el precio de los combustibles, y los cuales podría llegar a incrementar 30 por ciento a los valores actuales en este verano.

POR RAMSES PECH

EXPERTO EN EL SECTOR ENERGÉTICO

@ECONOMIAOIL

CAR