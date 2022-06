Red bilateral de indocumentados

México y Estados Unidos tienen detenidos a tres sospechosos de ser parte de la red de traficantes de indocumentados que abandonaron en un tráiler a más de 64 migrantes en San Antonio, Texas, de los cuales 51 murieron y 13 se debaten entre la vida y la muerte con fallas neurológicas, renales, hepáticas y hemorragias internas en cinco hospitales de la entidad estadunidense.

Dos de los sospechosos son de origen mexicano y fueron capturados en posesión de armas de fuego en San Antonio la misma noche del lunes, después de que un trabajador descubriera el tráiler abandonado y dio aviso a la policía. El otro es de origen estadounidense y está hospitalizado en Santa Rosa Weston Hills, donde ya es custodiado por agentes de la policía de San Antonio y del gobierno federal.

La tragedia revela que la corrupción y el tráfico de indocumentados no solo es responsabilidad del lado mexicano y de Centroamérica: la red delincuencial tiene tentáculos en Estados Unidos, cuyas autoridades deberá informar cómo pasó el tráiler cargado de migrantes ilegales las dos garitas (es la información preliminar que se tiene) y que permitió la entrada a la Unión Americana, cuáles fueron los puntos de entrada exactamente y sobre todo reconocer que el problema es compartido. Basta de responsabilizar a los gobiernos de este lado.

A pesar de cumbres de la región y reuniones bilaterales, el problema de la crisis migratoria y las causas que lo detonan no han sido tomados con profundidad ni con responsabilidad. Los presidentes López Obrador y Joe Biden no deben esperar hasta el 12 de julio para poner el tema sobre la mesa, urge que bilateralmente se aborde cuánto antes y que el gobierno de Estados Unidos reconsidere y cumpla con el compromiso de entregar los 4 mil millones de dólares en ayudas a Guatemala, El Salvador y Honduras para dar el primer paso al desafío de frenar la migración ilegal al no encontrar opciones para vivir bien o por la grave inseguridad en sus países.

La red bilateral de indocumentados debe ser afrontada por ambas partes de la región, al igual que el problema de las armas. A Estados Unidos ya no le conviene seguir pateando el bote, el liderazgo no afín a los gringos que va en ascenso en la región y el poder que le caracterizó las últimas décadas como la nación más poderosa del mundo le obligan a asumir sus responsabilidades cuanto antes.

UPPERCUT: Jalisco es uno de los principales focos de desaparición forzada en el país. De 2000 a 2022 han desaparecido 12 mil 949 personas. Información oficial revela que Guadalajara y Zapopan concentran 35 por ciento de los casos, ¡sí, la metrópoli tiene un grave problema! Sin embargo, policías de Guadalajara y Zapopan en vez de garantizar la seguridad, se dedicaron a retirar fichas de desaparecidos, cuyos familiares desesperados han pegado en paredes y postes para obtener pistas que ayuden a dar con su paradero. “Quitarlas, no es grave”, dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro justificando así su fracaso.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ