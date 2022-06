La oposición no está a la altura del desastre de Morena

Germán Martínez Cázares fue alumno del ideólogo panista Carlos Castillo Peraza, expresidente del PAN en el sexenio de Calderón, exdirector del IMSS con López Obrador y ahora es senador plural. Le pregunto en una conversación con él en su despacho de Coyoacán si es un político de las renuncias y saltos ideológicos.

— Yo no soy político del aguante, yo dimito si no van las cosas conforme a mi conciencia y conforme a mi dignidad. Sé tener límites y sé tener vergüenza. Los políticos que le hacen falta a México son los que tengan vergüenza de lo que dicen y de lo que hacen—, me dice sin perder el aplomo.

—¿Cuándo creyó que el Presidente es lo que México necesita?

— Cuando gritó: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

—¿Ya no admira a Andrés Manuel?

— A su bandera de por el bien de todos, primero los pobres. Esa bandera poderosísima nadie se la está reclamando a Andrés Manuel López Obrador. En eso tiene mi apoyo, pero tiene mi repudio cuando hay más pobres, cuando empezó a haber más pobres me defraudó.

—¿No teme enfrentarse al Presidente?

— Yo no le tengo miedo a nada. Yo no le temo ni a Dios. Dios me libera. Yo no le tengo miedo a nada.

—¿Ni aunque aparezca en listas y notas de corrupción?

—¡Que me lo demuestren! Soy el único senador que ha devuelto los gastos, y no una cantidad menor, porque no ejercí durante la pandemia labores de gestión. Mi declaración patrimonial está ahí. Por ese lado no cojeo, no me llama el dinero.

—¿Sabe lo que un día es ser aliado del Presidente y otro ser su adversario?

— Yo no vivo de la política. Yo vivo para la política. Y en ese sentido yo soy libre. Creo en la libertad absoluta y la libertad es lo que es. Es mi límite y esa es mi bandera.

—¿Se puede sobrevivir en la política sin partido?

— ¡Sí, claro que sí! Y se puede sobrevivir sin andar en política. El grupo plural es un éxito histórico en el Senado porque es el primer grupo plural reconocido y con una sentencia con voz, es lo que nos interesa tener voz.

—¿Y qué puedes hacer cinco plurales?

— Darle voz a los que ya están cansados de todos los partidos.

—¿Hay oposición?

— Malita, maltrecha. ¡No!, la oposición no está a la altura del desastre del gobierno de Morena, y no está a la altura de los desastres de Cuitláhuac en Veracruz o de Cuauhtámoc Blanco en Morelos.

—¿Alito Moreno, Marko Cortés, Jesús Zambrano?

—Ni Alito, ni Markito, ni Chuchito. Son muy chiquitos. Ellos quieren las migajas que se le caen de la mesa a Morena para seguir medrando en el poder. ¡No, eso no! El dolor político es para evitar el dolor de la gente y para igualar este país y para acabar con los privilegios y para evitar el dolor de la gente y para ayudar a los desposeídos, no para hacer un mazacote de logotipos.

—¿Su mejor acierto?

— Mi mujer Margarita y mis hijos. Sin duda ese es mi mayor acierto y haber nacido en Michoacán.

—¿Su peor error?

— Votar en las cosas que de repente querían en Morena. Me rebelé, pero no lo hice correctamente. Pensándolo bien, mi mayor error es no haber convencido que se necesitaba un Poder Judicial independiente e imparcial. Voté en contra de lo que quería Zaldívar, pero no convencí de que hace falta un Poder Judicial independiente.

— López Obrador goza de gran popularidad…

— Yo espero que esa popularidad del Presidente esté igual que la eficacia del gobierno del Presidente para dar seguridad a este país.

—¿Qué va a pasar con Germán cuando acabe la Legislatura del Senado?

— Yo siempre he estado en mi despacho, yo tengo una profesión, yo tengo una vocación: me gusta la academia.

