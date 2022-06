Una sola sesión para levantamiento de glúteos, fácil y rápido

Feliz inicio de mes mis queridos lectores. Espero estén teniendo un excelente año, ya casi vamos a la mitad y cada vez me sorprendo más de lo rápido que la vida pasa. No me canso de repetirles que hay que vivir cada día al máximo con nuestros seres queridos, ayudando a quienes lo necesitan y siendo ese ángel que puede salvar la vida de algún animalito abandonado o maltratado.

Amigos, otra vez quiero pedir su empatía, su ayuda, su amor y atención para apoyar la adopción de los perritos que publico en mi cuenta de Instagram, mi nueva página se llama @perrisimoamor, ahí subo toda la información ya que estoy muy comprometida en ayudar a los peluditos y en promover la adopción. Nuestra misión es enseñar a las nuevas generaciones a amar y cuidar de las mascotas y no al maltrato animal. ADOPTA NO COMPRES. Necesito de su ayuda para que esos perritos tengan un buen hogar y una familia que los ame, pues ellos son PURO AMOR. Digan sí a la adopción, sí a las denuncias de maltrato, y sí al amor que los perritos dan a las personas que abren su corazón.

Quiero contarles que me siento muy motivada con todo lo que estamos logrando y todo lo que lograremos para el apoyo de mascotas, lo hago de corazón y me llena el alma. Recuerden compartir, ayudar siempre, y sobre todo ser empáticos, si ven perritos en la calle regálenles un poco de agua y comida, no sabemos cuánto tiempo tienen sin comer y sin beber agua. Por favor no pasemos de largo y hagamos un acto de amor.

Otra de mis pasiones, que me llena el corazón, es trabajar, y como muchos de los que me leen seguro ya saben, tengo un nuevo proyecto de televisión en puerta y me emociona mucho volver a sus hogares. Estoy más que lista para aparecer próximamente en sus pantallas con una nueva historia y junto con grandes actores y amigos, vienen sorpresas muy lindas.

Y bueno ya hablé un poquito de mascotas, les confirmé un proyecto de televisión y actuación, y ahora quiero hablarles de un increíble tratamiento que por supuesto se pueden hacer con mi hermano @drleoarambula en CBi Medical SPa.

El ejercicio es maravilloso, pero beneficiarse de la tecnología y las maravillas que hace no tiene porque quitar mérito al esfuerzo diario de cada persona. Los glúteos son una parte que a muchas personas les cuesta mantener, ya sea por la edad, embarazo, o pérdida de peso, pero con el siguiente tratamiento eso es cosa del pasado ya que es muy efectivo, sin riesgo y nada complicado.

Endolifting de glúteos con láser

Está enfocado en la corrección de glúteos que han sido afectados por la flacidez. Una vez que la flacidez en la piel y músculos se hace presente, la silueta redonda desaparece. De esta manera, en la parte superior de los glúteos, se da un déficit de volumen mientras que en la parte inferior existe un exceso de volumen. Este procedimiento es perfecto para pacientes que no están interesados en una intervención quirúrgica.

¿Cómo se realiza?

Como en todo tratamiento, lo primero es que el médico esteticista haga una evaluación del paciente.

Para este procedimiento se introduce una fina fibra láser en la piel que por calor produce una quemadura interna en las zonas de flacidez, lo que esta fibra hará es eliminar las células grasas, retraer la piel y elevar los glúteos, es un procedimiento de una hora aproximadamente.

Beneficios de levantamiento de glúteos sin cirugía

-Es un tratamiento indoloro que estimula fisiológicamente el metabolismo de las grasas.

-Se realiza en una única sesión.

-Es un método no agresivo.

-Los resultados perduran.

-Sin hospitalización.

-El tejido permanece uniforme sin riesgo de irregularidades.

-No quedan cicatrices.

Una vez realizado el procedimiento, el paciente puede volver a sus actividades normales incluyendo el gimnasio.

Recuerden siempre que hacer ejercicio y seguir una buena alimentación ayuda a que los resultados de cualquier tratamiento se alarguen y los beneficios sean mucho mejores.

Amigos lectores de El Heraldo de México, ha sido un placer compartir este mes con ustedes. Nos vemos muy pronto, y como siempre, los leo a través de mis redes sociales para que me dejen sus comentarios y me digan de que tema les gustaría que les escriba.

Los quiere muchísimo, su amiga Aracely Arámbula.

MAAZ