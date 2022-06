La censura digital a los menores maltratados, de las redes a la acción

El abuso infantil es un tema del que a veces no queremos hablar y pensamos que eso nunca les pasaría a nuestros niños.

Pero en realidad sabemos que 63 por ciento de las niñas y niños menores de 14 años han sido maltratados físicamente por sus cuidadores principales; más de 1 millón 700 mil niñas y niños trabajan ilegalmente, 10 mil niños y niñas han nacido en prisión en los últimos 10 años y que 60 por ciento de la pornografía infantil se produce en México.

La pandemia incrementó las violencias en los espacios de protección de las y los niños; la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (Redim) reporta que la violencia familiar incrementó 100 por ciento, en corrupción de menores 30 por ciento, y en abuso sexual 50 por ciento.

Es hasta paradójico que las redes sociales, que son plataformas que han servido de acción social, censuren cuando se trata de visibilizar el tema, alzar la voz o exigir justicia.

Hace un par de días, la cuenta de Instagram de la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo Léon, fue censurada por haber publicado fotografías de un niño que sufría maltrato infantil.

“Ayer nos llegó un caso de maltrato infantil muy fuerte y triste, no me cansaré hasta que no se haga justicia, por él y por todos”, escribió Mariana Rodríguez a través de su cuenta, en donde también compartió algunos videos protegiendo el testimonio del niño.

“Juan”, a quien llamaremos así para cuidar su identidad, relató la manera en que sus padres lo maltrataban, pues señala que en una ocasión lo quemaron con una “cuchara calientísima” y en otra su madre lo golpeó al no recordar que lo había dejado salir a jugar a la calle.

En las imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver las heridas del pequeño en la espalda, los brazos, las piernas y el rostro causadas por fuertes golpes. Por este hecho, la censura.

Días después al intentar hacer un “En vivo” con Saskia Niño de Rivera, la plataforma no les permitió conectarse, las castigó, en dicho encuentro virtual abordarían la importancia del apoyo de las redes sociales para quienes trabajan con poblaciones marginadas.

El tema ha encendido las redes por dos razones: la primera, por la propia censura que ejerce Instagram ante un tema tan delicado como es el maltrato infantil y, en segundo lugar, porque para que la plataforma censurara el contenido es porque recibió reportes de denuncias y aquí lo grave; la violencia simbólica que muchos internautas ejercen, porque no quieren hablar tema, o simplemente no les importa.

Hoy, esa pequeña parte de gente preocupada por el maltrato y violencia infantil en México, está alzando la voz, y no serán los primeros ni los últimos, pero en definitiva están dando un paso muy importante para defender a las niñas y niños.

Este fin de semana, Mariana Rodríguez y Saskia Niño de Rivera, además de un centenar de influencers, se conectarán a la plataforma para mandar un mensaje claro: “Las redes sociales nos ayudan a ser la voz para aquellos y aquellos que, como sociedad hemos olvidado”. *Lucero Pacheco Martínez también tiene Maestría en Periodismo Político.

POR LUCERO PACHECO MARTÍNEZ

INTERNACIONALISTA

@LUCEPACHECO

PAL