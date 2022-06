Date cuenta, amigo Monreal

Probó Porfirio Muñoz Ledo la hiel del desprecio, tres años después de haber puesto, emocionado y hasta con el pecho inflado, la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, aquel 1 de diciembre de 2018. Ahora, ese mismo Porfirio, acusa a la cuatroté de pactos con el crimen organizado.

Pero no es el único. Por eso mismo atraviesa hoy mismo el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien después de 20 años de acompañar a Andrés Manuel y a su personal proyecto político, ni siquiera es considerado entre la caballada de Palacio Nacional para la sucesión de 2024, y mucho menos es ya invitado a esos desayunos semanales con el mandatario.

No podía saberse, ¿verdad, don Ricardo?

No podía saberse desde 2017, cuando las encuestas que aplicó Morena para definir al candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX dieron por ganadora a Claudia Sheinbaum y mandaron al zacatecano hasta el tercer lugar, siendo que en más de 20 ejercicios similares, incluido uno de la UNAM, él era el puntero.

No podía saberse ¿verdad, senador?, cuando en 2021 el oficialismo lo culpó de la derrota en la mitad de las alcaldías y lo acusaron de traidor e incluso buscaron expulsarlo del partido.

No podía saberse cuando, en septiembre de 2021, César Cravioto, suplente de Martí Batres, encabezó una rebelión en la bancada para remover a Monreal de la coordinación. No podía saber cuando, en diciembre de ese año, el gobierno de Cuitláhuac García, en Veracruz, encarceló con delitos fabricados al secretario técnico de la Jucopo del Senado, José Manuel del Río Virgen.

No podía saberse cuando, en febrero de este 2022, la mitad de su bancada se le rebeló por la creación de la comisión especial para investigar los abusos de autoridad del gobierno de Cuitláhuac García, y lo obligaron a disolverla.

No podía saberse cuando al acto de Morena, el pasado domingo en Toluca, invitaron a todos los presidenciables menos al zacatecano al acto con el que se echó a andar prácticamente la carrera por la candidatura presidencial de 2024.

Y no podía saberse cuando ayer mismo su “compañero” Andrés Manuel bateó sus críticas al evento morenista del pasado domingo: “Los ciudadanos en general, no sólo de Morena, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales”.

¿Qué hace Monreal, al respecto? Pedir piso parejo, rechazar el método de encuesta para definir al abanderado y denunciar sólo mediáticamente que en el evento de Toluca las corcholatas del presidente cometieron actos anticipados de campaña, delito electoral que se sanciona incluso con el retiro de registro a candidatos.

Lo hace apelando al respeto y cumplimiento de la ley, ante el partido de un presidente que arenga: “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

¿Neta no podía saberse, senador Monreal?

EN EL VISOR: Morena en la CDMX no ve con malos ojos una alianza con Movimiento Ciudadano. El dirigente local morenista, Tomás Pliego, ha dicho que los únicos partidos con los que no haría coalición para la elección de 2024 son PRI, PAN y PRD, pero al preguntarle sobre los emecistas dice que no lo descarta. Hasta comenta que se debe estudiar.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

PAL