Ya estamos en 2023 y 2024

Vivimos entre elecciones. Ha pasado solo una semana de las del 5 de junio pasado, donde Morena y sus aliados arrebataron cuatro gubernaturas que estaban en manos del PAN o PRI –que se quedaron solo con dos de seis-, y ya se calientan motores para 2023, antesala de la elección presidencial de 2024.

Aunque parece pequeña en número -solo dos gubernaturas en juego- la del próximo año, será una elección neurálgica, pues irán a las urnas las últimas dos entidades en manos del PRI donde no ha habido alternancia: Edomex y Coahuila. Son los dos últimos territorios donde el tricolor no ha soltado el poder. Pero el PRI anda de capa caída. En un par de años -2021 y 2022- perdió 10 gubernaturas que tenía en sus manos. De los 21 gobiernos estatales que se jugaron el año pasado y este, solo en uno ganó un priista: Esteban Villegas, Durango. Su tasa de éxito, pese a que su dirigente nacional, Alejandro Moreno, vende triunfos, es de 5%. Ya solo son gobierno en tres estados, y dos de ellos van a las urnas.

Por múltiples razones, pero sobre todo por ser el padrón electoral más grande del país, lo que suceda en el Estado de México será determinante con miras a 2024. Lo que se mezcla en esa entidad definirá en buena medida lo que ocurra en los comicios presidenciales. Es el laboratorio.

¿Se mantendrá la alianza entre PAN y PRI? Complicado. Enrique Vargas, coordinador de los diputados locales del PAN y exalcalde de Huixquilucan está convencido que él debe ser candidato, pero difícilmente el gobernador Alfredo Del Mazo, cercano a la 4T, querrá entregarle el poder a un panista que no solo no le debe lealtad, sino que no es ni su cercano. Si no es a su candidato, otro priista, quizá preferiría hacerlo a Morena.

Dentro del tricolor hay, al menos, cinco tiradores. La diputada, exsenadora y exalcaldesa Ana Lilia Herrera –que nunca ha perdido una elección-, la secretaria de Desarrollo Social local Alejandra del Moral, el secretario de Organización del PRI Ricardo Aguilar, el secretario de gobierno mexiquense Ernesto Nemer, y la expresidenta del PRI y exalcaldesa Carolina Monroy. ¿Del Mazo querrá poner a su delfín o dejará que quien aparezca arriba en las preferencias lo sea?

El rival a vencer es Morena, que arranca a la cabeza y se ha convertido en una aplanadora electoral. En 2018 no tenía ni una gubernatura; cerrará este 2022 con 20. En ese partido no hay más que tres nombres, todos del mismo grupo político: el senador Higinio Martínez, el titular de Aduanas Horacio Duarte y la secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez. Todos, del grupo Texcoco.

Una ruptura se antoja imposible, porque los tres caminan juntos y en equipo hace años, y la decisión se tomará en Palacio Nacional. Los tiempos y afectos presidenciales apuntalarían a Duarte o Gómez. Y aunque la convocatoria para participar en los comicios estará en 10 días, ayer Morena inició de facto campaña con un mitin multitudinario en Toluca. También en esta se les adelantó.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL