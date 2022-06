Un fantasma recorre la economía mundial: el fantasma de la recesión. Incluso, se hace mención en muchos análisis de la probabilidad de rompimiento de burbujas presentes en el mercado financiero y economía real, particularmente en los créditos.

En el mundo ha aumentado el riesgo sistémico de crédito de manera importante, ante los altos estímulos monetarios de los principales bancos centrales del mundo. Las tasa de interés en promedio han sido mucho más bajas en los últimos 12 años vs años anteriores, lo que ha sobrevaluado el precio de los activos financieros y corporativos, y ha permitido un sobre endeudamiento a nivel global (esto junto con la inyección de liquidez de la Fed, el Banco Central Europeo y Banco Central de Japón). A pesar de las distorsiones en precios que puede generar esta política monetaria acomodaticia, no se puede concluir que existan burbujas a raíz de esto.

Al mismo tiempo, el fenómeno negativo y diferente que ha elevado el riesgo es la inflación, misma que no se presentaba desde hace 40 años en magnitud de amenaza. Las primeras acciones de los bancos centrales con anuncios de un endurecimiento monetario todavía no han sido suficientes para mitigar la inflación, con lo que se encaminan en el corto y mediano plazo a ser mucho más agresivos (en aumentos de tasas de interés y retiro de liquidez en el sistema).

Entonces, la preocupación principal actual es si la economía global (principalmente la de EUA) podrá aguantar mayores tasas de interés sin caer en una recesión económica. En el pasado, en ciertas ocasiones los ciclos de endurecimiento se han asociado tradicionalmente a recesiones.

Una recesión sí deterioraría el buen momento que tenía el sector crediticio ante la reactivación económica post-Covid. Sin embargo, consideramos que la probabilidad de recesión todavía no es alta (está presente, pero no es alta). Esto porque los embates que hemos escuchado de la Fed para contener la inflación no parecen superar alzas de tasas de interés de más del 3.50%. Estudios han mostrado que en poco más de 80 ciclos anteriores de endurecimiento monetario, una condición necesaria es que en promedio las subidas de tasas de interés deben ser superiores a los 400 puntos base.

Otro tipo de preocupación es que se mantenga mucho más tiempo los niveles altos de inflación y que la economía global se enfríe al grado de estancarse y vivamos un tiempo prolongado de estanflación. Esto también podría provocar deterioros significativos en la salud de los créditos.

Pero todas estas son incertidumbres que no se pueden asegurar. Y la experiencia que tenemos en CIBanco es que cuando un fenómeno de riesgo esta´ en la boca de todos, se desinfla favorablemente porque todos se juntan para atacarlo y mitigarlo (a diferencia de una burbuja, que generalmente contiene el elemento sorpresa).

Por otro lado, es claro que hay un preocupante nivel de endeudamiento en el mundo, pero el origen del crédito ha mejorado considerablemente a los del pasado y se tienen mejores controles regulatorios que antes. Incluso, el plazo de vencimiento es mayor, lo que reduce la sensibilidad ante incrementos de tasas de interés. Así, no se vislumbran sectores en dónde se perciba que están en una clara burbuja (quitando el sector inmobiliario quizá, pero este último a pesar de que ya cayó en default en China demostró no provocar un desorden financiero global).

La preocupación es que el mundo no crezca por muchos años en el futuro próximo, exacerbado por los conflictos geopolíticos que cada vez han sido más severos y riesgosos. Estos conflictos denotan la búsqueda de la hegemonía de cambios económicos que se vienen, sobre todo los tecnológicos y los relacionados al cambio climático, que probablemente provocarán un boom de crecimiento económico y de crédito, lo que contrasta con los riesgos escritos en los párrafos anteriores.

En resumen, en muchos aspectos, este ciclo de endurecimiento monetario es diferente, por lo que si bien vemos un riesgo sistémico crediticio mayor, que hay que monitorear, no necesariamente es una burbuja a punto de reventar.

Esto es, puede haber una reducción del ingreso disponible, pero no lo suficiente como para provocar impagos generalizados o una gran caída de la demanda agregada.

Jorge Gordillo Arias

Director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco

