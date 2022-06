Moreira: nos dejaron un vochito para jugar carreritas

¡Ni con Checo Pérez ganaríamos en algunos estados!, suelta de plano Rubén Moreira.

¿Por qué? Porque “nos dejaste un vochito y estás jugando contra un carro más grande”.

El comentario del coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados surgió a propósito de las críticas dentro de su partido por los resultados electorales bajo la dirigencia de Alejandro Alito Moreno:

“También yo tengo mi crítica hacia ellos…”, respondió. Y enumeró:

—Primero, algunos de ellos nos heredaron lo que hoy tiene el partido, es decir falta de estructura, falta de dirigencias seccionales y municipales; el padrón que recibió esta dirigencia era un padrón inflado, falso, sin expedientes.

—Segundo, ellos no se opusieron a ciertas políticas que lastimaron al partido. Nosotros éramos un partido nacionalista, empezamos a cambiar. Nos alejamos de nuestros simpatizantes y no hicimos pedagogía para explicarles el nuevo rumbo del partido.

Por el otro lado, tiene usted a Morena que trata de llevarse a simpatizantes nuestros. Muchos de los que ganaron eran priistas. No ganaron por lo individual, ganaron por el carrito en el que iban.

Y yo cerraría: estas elecciones, el presidente Andrés Manuel —y está en su derecho— instaló una narrativa triunfadora (entendiendo narrativa por lo que dice y por lo que hace). Cuando a una región llega esa narrativa y no hay otra, pues esa se vuelve hegemónica.

Hay estados, con todo respeto lo digo, como Hidalgo o como Oaxaca, en que los actores políticos apoyaron la narrativa que llegó (la de AMLO). Ahí lance uno a quien lance, difícilmente gana.

Desde su perspectiva, los gobernadores Omar Fayad y Alejandro Murat, “no se opusieron” a esa narrativa.

“Entonces ahora nos dicen: ‘Mira cómo están los resultados’. ¡Pues cómo los quieren!, mira lo que nos dejaron…”

La charla con el exgobernador de Coahuila y exsecretario general del PRI se dio unas horas antes de que se hiciera pública la carta de los expresidentes del partido solicitando una reunión con su dirigente nacional, para “reflexionar” sobre el momento tan “delicado” por el que atraviesa el instituto político. Pero ya circulaban críticas internas y se demandaban cambios.

Moreira defendió desde ahí: el PRI “tiene una buena dirección en tiempos difíciles. Y bueno, hay que seguir adelante”.

Rechaza, por cierto, jugar un juego distinto al de Alito: “Siempre hemos actuado juntos. Además, el coordinador parlamentario tiene la obligación de acatar la directriz del partido”.

En el partido, explica, hay una institucionalidad clara y hay directrices como la de ahora: ‘Lo más conveniente es una moratoria’, nos dijo. Pues yo la acato; yo no tengo problema, la acato. Claro que lo platicamos y lo discutimos el señor presidente y yo muchas horas, pero al final es una decisión de la dirigencia.

Al también presidente de la Jucopo le gusta la idea de la “moratoria constitucional” porque “obliga a Morena a replantearse cómo dialoga con nosotros, con los tres partidos”.

En cuanto al futuro de la Alianza PAN-PRI-PRD comentó que se creó un grupo de 30 personas (diez por cada partido) para reflexionar y analizar todas las candidaturas.

“Yo soy de los que opino que el PRI tiene que definir su postura frente al poder cuando es gobierno y cuando no es gobierno; hasta dónde el partido debe seguir al gobernante y hasta dónde no. Me refiero a los que salieron de su partido y también a los que no”, concluyó el diputado Moreira.

•••

GEMAS: Obsequio de los expresidentes del PRI: “Hoy, nuestro partido, el Revolucionario Institucional, transita por un momento especialmente delicado, de cuya atención, evolución y solución dependerá

su futuro”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL