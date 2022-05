Por una reforma migratoria mexicana

En 2013, México recibió cerca de mil 300 solicitudes de refugio; mientras que en 2021, registró más de 131 mil peticiones, un número sin precedentes, pero sólo 37 mil han sido resueltas.

El aumento de peticiones, y la disparidad entre solicitudes y resoluciones, ponen de relieve un hecho real: México ya no es únicamente un emisor de migrantes sino un receptor, ya no sólo debe pedir apoyo para los indocumentados en Estados Unidos sino ofrecerlos, en la medida de lo posible, en su propio territorio.

Esa es la conclusión de la tercera entrega del estudio #MásAperturaMenosBarreras publicado por la US-Mexico Foundation con auspicio de grupos como el programa juvenil del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la organización México, ¿cómo Vamos? y la asociación civil Corazón Capital.

"Los flujos migratorios han dejado de ser silenciosos, al centro de este fenómeno se encuentran hombres, mujeres, niños y niñas que tienen en México un nuevo hogar, y cuyas necesidades deben ser cubiertas, y sus habilidades, aprovechadas. La diversidad de pensamiento genera innovación y sinergias deseables –necesarias– para la economía mexicana".

Y es cierto. No puede ni debe olvidarse que muchos de los que han venido a aposentarse en México lo han hecho por propia voluntad y en su mayoría son profesionistas, y que entre los que se han quedado porque no pueden entrar a EU no faltan profesores, médicos e ingenieros.

Y si se añade que hay varios cientos de miles de soñadores, jóvenes nacidos en México, pero que fueron llevados a EU por sus padres y son estadounidenses en todo menos en los documentos, además de casi un millón de niños exiliados con sus padres deportados en México, principalmente, pero también en Centroamérica, la magnitud y la complejidad del problema migratorio son brutales.

A reserva de información que diga otra cosa, ni las autoridades, ni el sistema, ni la economía parecen adaptarse a la nueva realidad.

Los soñadores han tenido problemas para revalidar sus estudios y, aunque muchos se han readaptado al país, sus capacidades no han sido aprovechadas; los niños estadounidenses eventualmente pueden regresar a ese país, pero quién sabe si con la preparación necesaria para enfrentar esa realidad.

Los mexicanos, en especial los que han migrado a EU, han tenido problemas de rechazo y xenofobia, y sería del todo absurdo que los migrantes en México pasen por situaciones sociales o legales de hostigamiento.

Urge, pues, "crear y/o actualizar las políticas públicas migratorias", señala el reporte.

El fenómeno migratorio en nuestro país es en alguna medida, consecuencia de acciones de EU, como su cierre de fronteras, pero es una realidad a la que es necesario ajustarse y enfrentar de la mejor manera, no a cuentagotas.

