El desplome de la Línea 12 del Metro no fue un accidente, fue consecuencia de la negligencia criminal. Hay responsables.

El Gobierno de la Ciudad de México debe hacer público el tercer y último informe de la empresa DNV-GL sobre el análisis causa raíz de la tragedia del 3 de mayo de 2021.

Y no, no se trata de un complot contra el gobierno de la capital, se trata de hacer a un lado la opacidad en un hecho en el que murieron 26 personas y otras 100 resultaron heridas.

Fue tres días después del desplome, el 6 de mayo, cuando solicité a través de un punto de acuerdo, que se transparentara toda la información sobre la caída de trabes entre las estaciones Olivos y Tezonco.

Pedí se hiciera público y se hiciera llegar a la Comisión Permanente: el proyecto estructural, memorias de cálculo, bitácoras de construcción, de supervisión de la construcción, de reparaciones de los daños sufridos por el sismo de 2017, así como las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo de la línea dorada. Sin embargo, este recurso no continuó su cauce legislativo debido a que legisladores de Morena y aliados lo bloquearon.

Estaba convencida que se requería de transparencia ante la magnitud de la tragedia.

Nuevamente el pasado martes, a través de otro punto de acuerdo, pedí al gobierno de la ciudad difundiera el resultado de la “Fase 3: Análisis de la causa raíz” del colapso de la Línea 12 del Metro, que realizó la empresa DNV-GL, el cual se habían comprometido a hacerlo público desde el año pasado. Cuestioné si ocultaban alguna información sobre la falta de mantenimiento de la línea del metro.

Tras esta solicitud, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, insinuó que yo tenía vínculos con dicha empresa y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad para arremeter, como adversario, contra su gobierno.

No, no intenten confundir, no conozco a nadie de la empresa. Por conocimiento técnico, los proyectos abordan tres fases: diseño, construcción y mantenimiento. En los primeros reportes ya se hablaba del diseño y construcción, faltaba ahondar en mantenimiento.

Además, fueron las autoridades capitalinas quienes contrataron a DNV-GL, empresa noruega, a la que hace unos meses consideraron con un enorme prestigio y que ahora el resultado del tercer reporte de la investigación lo califican de deficiente, tendencioso y falso.

Es importante recordar, que en esa misma conferencia, donde anunciaron la designación de la empresa para la investigación, también se comprometieron a hacer público “todo lo que encontrara DNV, con absoluta transparencia”.

Al inicio de su administración, la jefa de Gobierno se comprometió a hacer de la capital del país “la ciudad de los derechos”. No hay duda de que las 26 víctimas merecen justicia y sus familiares derecho a saber qué sucedió aquella anoche.

POR XÓCHITL GÁLVEZ

SENADORA DEL PAN

@XOCHITLGALVEZ

