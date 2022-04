Mosaico de visiones

En las democracias se disiente. En las democracias se respetan esas voces diferentes, no se descalifican ni mucho menos se llama a un frente para someterlas a un linchamiento político.

La votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, que se llevó a cabo el pasado domingo, desembocó en un ambiente de confrontación entre las fuerzas políticas de nuestro país. Enfrentamiento, que el partido en el poder y el habitante de Palacio Nacional se encargaron de sembrar entre la ciudadanía.

Si bien se había realizado un parlamento abierto para escuchar a especialistas sobre el tema energético, no se le efectuaron modificaciones de fondo a la iniciativa que había enviado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había pedido que no se le cambiara ni una coma al documento.

Finalmente, con 223 votos en contra y 275 votos a favor, fue rechazada en lo general la iniciativa, debido a que se requería mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes de legisladores presentes.

El resultado, que ya se veía venir, molestó al partido oficialista, a los aliados y al Presidente López Obrador, quien escribió por la noche un mensaje en Twitter en el que hacía referencia a la traición.

En su mañanera del lunes, el Primer Mandatario llamó traidores a la patria a quienes no apoyaron su reforma. Mientras, los líderes de Morena ya planeaban propagar una campaña en redes y hacer público los nombres de los diputados que habían votado en contra. Así, como se haría en un sistema autoritario.

Pese a su actitud y declaraciones, el Jefe del Ejecutivo dijo que ojalá no haya confrontación y pidió no tenerle miedo a lo que llaman polarización porque, dijo, “eso no existe como tal en México”, a menos que se refieran al de una élite y al pueblo.

Pero más que encasillar en torno a una visión de élite o del pueblo, sí hay una visión distinta a la del gobierno de la Cuatroté. Aquella que sí cree en la autonomía de organismos, la que está de acuerdo en que sus autoridades se abran al escrutinio y a la rendición de cuentas.

Aquella visión que cree que en lugar de militarizar al país para hacer frente a la inseguridad deben fortalecerse las policías civiles; aquella visión que le apuesta a las energías limpias y baratas y no prioriza a las generadas con combustóleo y que en lugar de descalificar, apoya a las empresas, pues son fuente de empleos para los mexicanos.

Sí hay una visión de ciudadanos que se pronuncian porque se respete la división de poderes, del Judicial y del legislativo, la que no le teme a que cambien una iniciativa con el propósito de mejorarla.

Sí hay una visión diferente a la del gobierno actual, la que prefiere abrir una investigación si familiares de autoridades recibieron sobres con dinero, la que deja de culpar al pasado para hacerse responsable de sus decisiones y la que le apuesta al diálogo en lugar de la confrontación.

Definitivamente, sí hay una visión distinta a la que se propaga desde Palacio Nacional.

POR XÓCHITL GÁLVEZ

SENADORA DEL PAN

@XOCHITLGALVEZ

MAAZ