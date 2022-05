También la gente excepcional merece ser feliz

Quiero que reflexiones por un momento que tan perfeccionista eres. Hoy se nos presenta un mundo en donde tanto a las personas trabajadoras como a los empleadores se les exige la perfección absoluta.

Un consorcio, empresa, fuente comercial puede ser multitask y ello representa mejoras en su producción y económica. El primer uso publicado de la palabra "multitarea" apareció en 1965 en un documento de IBM que describe las capacidades del sistema IBM S/360. El término se ha aplicado desde entonces a tareas humanas. ¿Te diste cuenta de que el término nació bajo la concepción de lo que puede hacer una máquina, en concreto una computadora? ¿Para después trasladar el término a las personas, como algo que debiéramos para tener logros excepcionales?

Ahora debemos plantearnos otro vocablo, se conoce como “ética laboral”, es una idea preconcebida, pero en términos prácticos es aquella actitud en la cual sólo tienes presente el trabajo e implica el que no tengas vida personal. Por cierto, diferente a la responsabilidad con tu trabajo y tus obligaciones, que, para ser justos, otros tantos, trabajadores y trabajadoras, no realizan. Pero me centrare en aquellos que son responsables y tienen un compromiso excepcional en sus empleos.

Vamos a ejemplificar para que sea sumamente clara la idea lo que quiero que tu analices. Es muy probable que hayas escuchado mencionar que las nuevas enfermedades de trabajo están asociadas al estrés laboral. Para que podamos dimensionar el problema la OMS La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció al “burnout” por el trabajo, como una enfermedad. Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases (who.int). Esta nueva condición de enfermedad, implica que exista una apatía con respecto a un trabajo que incluso te gustaba desempeñar.

Pero además hay una frase que hoy tienen muy presentes empleadores tanto de gobierno como particulares “optimización.” También ligada a tecnologías de automatización, consiste en hacer más con menos, es algo muy deseable para que una máquina pueda explotarse hasta el punto de cubrir todas las tareas que le sean posibles, sin embargo, para seres biológicos, lamentablemente esto no es posible, ni deseable, es por ello, por lo que tenemos fijadas horas de trabajo, vacaciones, días de descanso entre semana. Debido lo anterior, a que existen límites absolutos que estamos perdiendo junto con nuestra capacidad de disfrutar la vida.

Perder superpoderes tales como la capacidad de dormir, de poder parar en un esfuerzo laboral, nos deja poca o nula perspectiva de apreciar cuestiones básicas como la comida, el descanso, una lectura agradable y nos conduce a nuevas enfermedades de trabajo, tales como la depresión, ansiedad, ataques de pánico que hoy son frecuentes, junto con aquello de que en lugar de tener aspirinas hoy se consumen miles de antidepresivos y claro todas las personas han escuchado de nombres de ansiolíticos controlados. Estamos viviendo una creciente locura de pretender sostener una conducta de máquinas perfectas, exitosas, con alto grado de eficacia con muchos seguidores en redes sociales con quienes presumimos nuestras maravillosas vidas y sucesos personales, poemas, lutos, perdidas, filosofías, todo sin necesidad de descansos. Entes felices y superiores. Avatares que nos sustituyen, en nuestras vidas, que se diluyen, ante lo virtual.

Si realizas una conexión de todas aquellas acciones te darás cuenta de que en el siglo donde se tienen mayores avances en cualquier campo, estamos teniendo nuevas enfermedades, asociadas a nuestra forma de vida, cuando se suponía que tendríamos un camino más andado para padecer menos y gozar más.

Quizá es que se ha perdido el sentido de la vida, porque detrás de estos seres exitosos o exitosas, está un ser humano que necesita, factores mucho más simbólicos y nada medibles como el amor, la sociabilización, la tristeza y la alegría como parte de la existencia intrínseca que debe tener una vida humana.

Date una idea de cómo se van generando las nuevas enfermedades de trabajo y sociales. Te pediré que el día de la semana que descansas, apagues el celular, laptop o medio digital que tengas al alcance. No es necesario, que sea una herramienta de trabajo. Entonces, percibe cómo te sientes al respecto. Las emociones que trae consigo esta separación se llama “nomofobia;” y viene una serie de vocablos anglos que significan: “no-mobile - phobia.” Lo que se busca con este experimento es que comprendas la sensación de angustia que para muchas personas es una realidad que se incrementa cada día.

¿Tu piensas que “procrastinar,” es una acción gratuita? La respuesta a esto es mucho más compleja de lo que piensas, entre más trabajo inalcanzable el cerebro se defiende, haciendo una o varias paradas para poder reactivarse.

Nuevamente, me parece que debemos regresar a lo que en principio comentaba. Reflexionemos la perfección es un error en la secuencia de la vida humana, porque no existe dentro de la misma. Es muy probable que tengan ejemplos de personas a tu alrededor que han tenido vidas significativas a lo largo de los años, forman parte de nuestros contextos, pero están infravalorados. Quizá un abuelo que permitió a sus hijos trascender a otra vida, aquella tía o tío que visitas de vez en cuando y que te platica cosas cotidianas pero interesantes. El dolor, amor, sufrimiento son parte de vidas que vale la pena vivir, no te pierdas el camino.

Ser excepcional no tiene que ver con tener éxito en alguna cosa, tiene que ver con lo que sientes para ser una persona completa.

Te dejaré un párrafo del libro “Todo está …”de Mark Manson, no lo confundas con Marilyn Manson, este es otro, “… el filósofo Immanuel Kant era la persona más aburrida del planeta… Pese a parecer un auténtico aburrimiento… fue uno de los pensadores más importantes e influyentes de la historia. Y desde su apartamento de una sola habitación …, hizo más por orientar al mundo que la mayoría de reyes, presidentes, primeros ministros o generales habidos o por haber. Si vives en una sociedad democrática que protege las libertades del individuo, debes darle las gracias a Kant.”

Kant, tuvo una vida que hoy consideraríamos simple, de esas que no son instegrameables, puedes darte cuenta de que no hay vidas simples, hay vidas sin propósitos.

POR SARA ELVIRA MORGAN HERMIDA

DIRECTORA DE QUITY JOB LAB CONSULTORÍA

@MORGANSAREL

CAR