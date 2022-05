Hacia la Cumbre de las Américas

Hay que apretar a los yanquis. No voy a la Cumbre, y punto. Es más, que esa misma semana me organicen un encuentro con Nico en Venezuela. Por si no lo saben, yo gobierno con símbolos. ¿Saben si le gusta el fildeo y macaneo? Chávez era bueno para el beis.

–Presidente, en el entendido de que cualquier decisión que tome es incuestionable, propia de un hombre que es, sin duda, el estadista más importante de la historia de México y, de hecho, de la de todo el continente, ¿no deberíamos sopesar las sanciones que pueden venir de la Casa Blanca? Aranceles, demandas, vetos…

–Que nos las echen. No voy a ceder: a la primera amenaza, les dejamos claro que se pueden olvidar de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. A propósito, Marcelo: ¿les explicaste que esa es la solución a los tiroteos en las escuelas, como te pedí? Hay que ir a las raíces de la violencia.

–Estoy redactando el documento, presidente.

–No lo dejes. Pero no me contestaron: ¿Maduro juega beis?

–Lo dudo, señor. Es un deporte flexible con el sobrepeso, pero no tanto, y no todo mundo tiene su salud de corredor keniano.

–Es cierto: Venezuela no puede perder a un líder tan humanista, tan cercano a su pueblo. Imagínate que le da un infarto cerebral en pleno juego y se pierde esa mente extraordinaria. A propósito, ¿ya desayunaron? Ramírez, que me traigan cuatro gorditas. De chicharrón. Pero que no les limpien el aceite: pierden sabor.

–Entonces, ¿hacemos oficial su inasistencia, presidente?

–No, no todavía. Déjalos que sufran con la duda. Imagínate, la angustia que deben tener de que no vaya el segundo presidente mejor calificado del planeta. Pero no quiero ir. No me respetan. ¿Pueden creer que no me han ofrecido una medalla como la que me dio Canel? Amor con amor se paga… A propósito, he pensado en pegarle la medalla al retrato de Juárez. Es otro acto simbólico.

–Gran idea, presidente. Los dos líderes más importantes de la historia de México unidos para la eternidad.

–Aparte, invitaron a los españoles. Es increíble. Otra falta de respeto. Sigo esperando que me manden la disculpa por el genocidio de los pueblos originarios. A propósito, ¿qué fue de la pirámide del Zócalo? Se me ocurre que la podemos instalar en el Felipe Ángeles. Cada que llegue un vuelo de España, van a retorcerse de coraje.

–No hay vuelos de España al AIFA, señor. Los conservadores siguen boicoteándolo.

–Marcelo, habla con el director de Iberia. Tratemos de llevarla por las buenas. Dile que si considera mandar un par de vuelos al Ángeles, vacunamos a su personal con la vacuna cubana, la Atotonilco.

–Abdala, señor.

–Eso, la Acteopan. Bueno, la cosa es que no voy a ir. Pero voy a mandar una representación de altura. Váyanle avisando a Macedonio que se prepare. Sí tiene visa, ¿verdad? Ramírez, ¿qué pasó con esas gorditas?

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

MAAZ