Tigres estuvo cerca de construir una remontada histórica el sábado pasado en el Estadio Universitario, cuando se enfrentaron al Atlas en la vuelta de semifinales. Los Nicolaítas debían ganar por más de tres goles y en algunos minutos lo consiguieron.

Sin embargo, durante 42 minutos, en afán de meter toda la carne al asador, Miguel Herrera utilizó nueve extranjeros, o como de manera moderna señala la liga MX, jugadores NFM (No Formados en México), por lo que existe una alineación indebida, según el artículo 48 de sanciones.

En 1991, Miguel Mejía Barón, estratega de Pumas incurrió en lo mismo e inmediatamente renunció al cargo por un flagrante desconocimiento de la regla, o, sencillamente, una desconcentración inadmisible, como la que le ocurrió al cuerpo técnico de Tigres, quien a mi juicio debería irse también.

La omisión a la regla no se dimensionó o se hizo poco por los aficionados felinos, quienes en redes sociales se fueron orgullosos por la extraordinaria exhibición que dieron sus jugadores en el segundo tiempo en que anotaron los cuatro goles que necesitaban, y no es para menos. Pero ¿qué habría pasado si alcanzaban la final y terminaban perdiendo el pase en la mesa? No habrían opinado lo mismo y a la directiva no le habría quedado otra salida que cesarlo, pero parece que no pasará nada.

Herrera, en cancha, ha hecho un trabajo importante. Con un equipo veterano, en que nueve de sus 11 titulares rebasan los 30 años llegó a dos semifinales. Fue la mejor ofensiva en el año futbolístico, y se mostró poderoso en algunos lapsos. Ninguno de estos argumentos es válido para salvarlo de la guillotina que tendría que caer sobre él y su cuerpo técnico.

Entiendo que por la necesidad y lo metido que está en el partido puede tener una desconcentración de estas características, pero para mí no deja de ser un escándalo de niveles exorbitantes.

Por cierto, al momento de escribir estas líneas, la Comisión Disciplinaria iba a investigar la posible sanción y van casi 72 horas después del partido.

¿El resultado? Ningún comunicado sobre la sanción que se le aplicará al equipo felino. Esta determinación debía conocerse el lunes y no sé si porque Tigres igual perdió en el campo, la Comisión Disciplinaria la dejará de lado. Del ridículo de los componentes de la liga, pocos hablan pero ahí están también.

Los comisarios, árbitros del partido, auxiliares técnicos de Herrera, el mismo estratega, nadie se dio cuenta de lo que había sucedido. Nos tuvimos que enterar por la televisión y plataformas. Estamos, quizá, ante uno de los semestres más negros en la historia del futbol mexicano. Primero, la manera tan tibia de abordar la bronca en Querétaro por parte de la Liga, las muy malas actuaciones de los silbantes que están en uno de los peores momentos solapados por Arturo Bricio, y lo que ha sucedido ahora nos enseña que efectivamente, nuestro circuito en muchas cosas se encuentra en un estatus de tercermundismo y lo peor, quién sabe si cambiará.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

CAR