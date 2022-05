Separación de la Iglesia y el Estado

El 19 de mayo de 2022 será recordado como uno de los días más vergonzosos para les representantes del estado mexiquense, los tres poderes por igual fueron sometidos por el clero. Fueron responsables por complicidad, omisión y acción de la suspensión de la discusión del proyecto de matrimonios igualitarios y de la represión a manifestantes tanto de la comunidad LGBTTTIQ+ como de periodistas que cubrían la misma.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Por que en el Estado de México parece haberse olvidado que la separación de las atribuciones de la Iglesia y el Estado fueron decretadas en 1859. Lo sucedido el 19 de mayo fue un acto vergonzoso para quienes representan al Estado como institución y no lo digo por haber asistido al acto de asunción del nuevo arzobispo de Toluca, Raúl Gómez González, asistencia que en sí misma es cuestionable, lo preocupante es lo que dejaron de hacer por acudir a dicha ceremonia y la inacción ante las evidentes violaciones a derechos humanos que ocurrían en las inmediaciones y que debían ser su principal preocupación.

Todes en nuestro país tenemos garantizada nuestra libertad de culto, así que no se trata de una crítica a la fe que profesemos. La legislatura ha retrasado hasta el cansancio la discusión de un derecho fundamental en el matrimonio igualitario y a pesar de ello la comunidad LGBTTTIQ+ había aceptado participar en una mesa el mismo jueves para discutir lo necesario rumbo a la aprobación de un derecho que no es de lo que llaman una minoría, sino de un derecho humano que es de todes, de la sociedad en su conjunto. Pues la mesa fue cancelada sin justificación alguna, o quizá fue cancelada justamente por que algunes legisladores estaban más interesados en la asunción del arzobispo que en atender sus responsabilidades, salvo excepciones como la diputada proponente Beatriz García.

Era obvio que la comunidad LGBTTTIQ+ tendría una reacción haciendo uso de otro derecho fundamental que es la manifestación y la libertad de expresión que debiendo ser garantizado por el Estado, fue reprimido brutalmente por el mismo sin que haya responsables a la fecha. Ahí estaba el gobernador Del Mazo y el responsable del Poder Judicial, sonrientes en la ceremonia mientras a unos metros manifestantes eran golpeados. Ahí estaban los responsables del Estado, ocupando el tiempo en una actividad que no era propiamente de su responsabilidad y eludiendo la que verdaderamente debiera importarles, el bienestar de les mexiquenses sin distingos de fe, ni de preferencia sexual.

El Estado está obligado a presentar a los responsables de reprimir a manifestantes y a periodistas que fueron brutalmente golpeados a pesar de estar plenamente identificados como representantes de medios de comunicación. Y desde luego que es impostergable no sólo la discusión, sino la aprobación de los matrimonios igualitarios, de no hacerlo el Estado no sólo será omiso ante su responsabilidad, sino quedará evidenciado como sumiso ante el clero.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

