La desarticulación de la derecha

El día de ayer, 10 de abril de 2022, será recordado como la primera ocasión que la ciudadanía de México fue consultada sobre la permanencia de su presidente, pero también se debe analizar la ruta que la derecha mexicana recorrió intentando evitar a toda costa ese proceso. La disputa por el poder público es también la disputa por las narrativas y conviene dejar registro de la conducta de les protagonistas de esta etapa en México.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Por qué esta trama no inició con la convocatoria al proceso de revocación, recordemos.

Cuando el hoy Presidente era candidato, en cada acto de proselitismo que protagonizaba hacía un compromiso público de someterse a una consulta de revocación a la mitad de su periodo en caso de ganar la elección, la derecha en aquel momento decía que eso era populismo por que no había una ley que volviera vinculante tal ejercicio. AMLO ganó.

En septiembre de 2021 la mayoría legislativa de MORENA derrotó al bloque opositor, aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato y la derecha rápidamente salió a declarar que no habría consulta porque el movimiento de respaldo a López Obrador no conseguiría el 3% de firmas para convocar a la consulta. En febrero se superó ese porcentaje y la derecha volvió a perder.

Ya con la convocatoria emitida la derecha optó por descarrilar el proceso con la peor práctica en un sistema electoral, llamando a no votar y ese desaliento tuvo un cómplice que corrió un riesgo mortal: El Instituto Nacional Electoral. Pero fue justamente en esa recta final que la derecha mostró su mayor desarticulación.

El sector más recalcitrante llamó a votar en la consulta para que AMLO no continuara en la presidencia, el sector partidista de la derecha llamó a no votar. Los primeros estaban realmente convencidos de poder vencer al presidente en las urnas, los segundos ligeramente más cuerdos sabían que ante esa imposibilidad lo mejor era llamar a no votar. Ambos se equivocaron, ni el sector partidista logró convencer del abstencionismo ni quienes han realizado marchas anti AMLO convencieron a nadie.

La consulta rebasará los 10 millones con un tercio de las casillas, la narrativa que la derecha no logrará construir será, cómo hubiese cambiado ese escenario con los otros dos tercios me mesas receptoras. Las últimas encuestas ponían al presidente en un 70 por ciento de aceptación, si AMLO rompe la barrera del 85, esa será la verdadera cifra, la derecha estaría ante el presidente más popular en la historia reciente del país. Los resultados serán: AMLO gana la consulta, la derecha resultó intrascendente, el INE en crisis de credibilidad y el pueblo de México habrá dado un gigantesco paso a ser el dueño de su destino.

(Columna escrita sin conocer el resultado final de la consulta).

POR DANIEL SERRANO

