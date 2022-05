Hot Sale, compras ciberseguras

Las compras en un clic son cada vez más populares. De igual forma, las amenazas a la ciberseguridad han atraído una mayor atención y han sido noticia a nivel mundial. Sin embargo, cada vez son más las personas que utilizan sus computadoras y teléfonos inteligentes para comprar, incluso con el aumento de los ciberdelitos. Actualmente, podemos pedir cualquier cosa por Internet y recibirla en la puerta de nuestra casa, ya sean electrodomésticos, accesorios de moda, alimentos, libros, música o comida.

La próxima semana comienza el Hot Sale 2022, el evento anual de la industria de eCommerce en donde las empresas ofrecen sus mejores descuentos. Este evento es la plataforma perfecta para impulsar y dar a conocer sus canales de comercio electrónico, sobre todo porque compradores potenciales únicamente interactuarán con el canal digital – sitios web o aplicaciones - para realizar sus compras.

Con tanta gente comprando en línea, a cibercriminales no les faltan objetivos. Nuestra información personal y confidencial puede convertirse rápidamente en una herramienta para su propio beneficio financiero. Por eso es importante conocer consejos de ciberseguridad que nos ayuden a tomar las precauciones necesarias para mantener su información a salvo y disfrutar de nuestras compras sin preocupaciones. Aquí algunos tips:

1. Asegura tus dispositivos: Asegúrate de que todos tus dispositivos electrónicos están libres de virus y malware y que funcionan con el software y las aplicaciones más actuales.

2. No utilices tu tarjeta de débito: Es mejor utilizar tarjetas de crédito o servicios de pago como Paypal, ya que las tarjetas de crédito están vinculadas a nuestra cuenta bancaria y corremos un riesgo mayor si alguien es capaz de comprometer nuestra información. Las tarjetas de crédito ofrecen mayor protección y menor responsabilidad si alguien utiliza el número de nuestra tarjeta.

3. Compra sólo en sitios seguros: Antes de introducir cualquier información personal o financiera, revisa que el sitio en el que te encuentras es legítimo y seguro. La forma más fácil de saberlo es buscar "https" al principio de la dirección de un sitio. Si no ves la "s" al final de "http", el sitio no está cifrado y sus datos no estarán seguros. Recuerda que todos los sitios de compras legítimos tendrán la "s" para su protección.

4. Mantente alerta de las campañas de phishing: No abras correos electrónicos de personas desconocidas o de un sitio que no has visitado y, no des clic en ningún link o archivo adjunto que contenga el correo.

5. Sé inteligente con las aplicaciones de compra: Descarga sólo aplicaciones de compra de una fuente fiable, como la App Store de Apple o Google Play y, presta atención a los permisos que pide la aplicación.

Si quieres conocer más acerca del Hot Sale y cómo aprovecharlo, el lunes 23 de abril a las 11 am CDMX, Pierre-Claude Blaise, Director General de la Asociación Mexicana de Ventas Online y Enrique Leiva, CEO de MBQ Technologies, participarán en un evento vía zoom que será muy enriquecedor en materia de ciberseguridad y otros temas que atañen a este Hot Sale.

