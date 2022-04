La OCDE, 60 años y creciendo

2021 representó un hito para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta organización —cuyo génesis se remonta a la Organización Europea para la Cooperación Económica (OEEC), creada con el Plan Marshall de Estados Unidos para la reconstrucción europea después de la II GM— cumplió 60 años y eligió a un nuevo secretario general.

A seis décadas de su establecimiento, la OCDE ha trascendido su ámbito europeo para ser un foro global que aglutina a 38 países y a la Unión Europea. Como en su interior coinciden las mayores economías del mundo, este organismo se considera un club de países ricos para intercambiar experiencias sustentadas en la economía de mercado. Lo que se refiere menos es que desde su fundación ha promocionado con datos, evidencias y resultados, políticas públicas que estimulan el crecimiento y mejores condiciones de bienestar.

Esto último es referido por los dirigentes del organismo en sus relaciones externas y encuentros ministeriales. En 2021, los miembros de la OCDE eligieron como secretario general a Mathias Cornman en reemplazo de José Angel Gurría, adoptaron una declaración ministerial para la próxima década. Destaca como tarea fundamental la cooperación internacional para “poner fin a las crisis sanitaria, económica y social provocadas por el COVID-19 y construir una recuperación verde, inclusiva y resiliente para todos”.

Punto medular son las mega tendencias globales que emergieron entre las crisis financieras de 2008-2009 y la actual, destacando el cambio climático; la relevancia de la ciencia, la innovación, la digitalización y el progreso tecnológico; las desigualdades en salarios, oportunidades y acceso a la educación y la salud; la movilidad social y las inequidades intergeneracionales; la migración, y la disminución de la confianza en los gobiernos y las instituciones.

La declaración y la visión no consideró la actual guerra en Ucrania, cuyos efectos a mediano y largo plazo no son aún cuantificables; el multilateralismo y la cooperación afrontan un futuro que no se vislumbra halagüeño. No sólo la OCDE si no todo el sistema internacional sumará a los retos percibidos, el impacto desarticulador de esta guerra que modificará los paradigmas sobre los cuales se había planeado incluso la Agenda 2030.

Si bien el secretario Cornman anunció que la OCDE aceptó invitar a varios países interesados en ser miembros, Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania, solicitando confirmar su intención y manifestar su pleno apego a los valores y objetivos de la organización, el impacto en la economía mundial bien podría extender el proceso y sentido de dichas adhesiones.

De ese tamaño son los efectos de la invasión rusa a Ucrania.

Consejero Guillermo Gutiérrez Nieto

Asociación del Servicio Exterior Mexicano ASEM

MAAZ