Partido Verde, palero de la 4T

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) juega en este momento un papel muy lamentable y vergonzoso en el Congreso. Y lo ve como un simple palero del Partido Acción Nacional (PAN).

Pero si de paleros se trata, hay otros institutos políticos (Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo) que no sólo se comportan como matraqueros y rémoras de la 4T y Morena, ambos hicieron de la comparsa un modus vivendi en gobiernos emanados del tricolor y Acción Nacional.

A lo largo del tiempo, los dos han estado en riesgo de perder su registro, pero su capacidad camaleónica para mutar de principios y doctrinas, les han permitido sobrevivir.

Saben navegar en las turbias aguas de la política porque gustosos bailan al son que les toca el régimen en turno.

El caso que más llama la atención en este momento (por lo que ocurrió el domingo en la Cámara de Diputados, con la Reforma Eléctrica) es el del partido del tucán.

El “vergonzoso papel de comparsa que juega con Morena”, según uno de sus legisladores, le provocó una severa crisis al interior de su fracción parlamentaria en San Lázaro.

La rebelión derivó en la renuncia del diputado Andrés Pintos Caballero y el voto en contra y expulsión de la diputada Rocío Alexis Gamiño.

Aunque no fueron los únicos, otros más se sumaron al enojo, pero sólo se inconformaron. Entre ellos la ex cantante de Kabah, Federica Quijano Tapia, quien dio su aval al proyecto presidencial, pero con un evidente malestar. El argumento de los rebeldes (que amagan con incrementar su número) es simple: el partido, de verde y de ecologista no tiene ni un ápice.

Y todo mundo lo sabe, sólo que el gobierno en turno se hace de la vista gorda, porque responde a sus intereses.

Hoy, AMLO y Morena tienen como uno de sus principales aliados políticos a Jorge Emilio González, mejor conocido como el Niño Verde. El eterno dueño del PVEM se ha convertido en el mejor negociador de candidaturas y gubernaturas en los últimos tiempos.

Recientemente, por ejemplo, negoció con el PRI para que no fueran en la alianza con PAN y PRD en Quintana Roo.

Además, impidió la llegada de Roberto Palazuelos como candidato de la oposición y luego de MC.

Al final impulsó la candidatura de la morenista Mara Lezama, con quien tiene negocios políticos y de servicios públicos; no de ahora, de hace muchos años.

Por eso y otras cosas más, el PVEM no podía quedar mal con AMLO y la Reforma Eléctrica, razón por la que Carlos Puente, coordinador en San Lázaro, estalló en cólera cuando varios de sus diputados cuestionaron la incongruencia del dictamen con los principios verdes y ecologistas de su partido.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Éramos como extraños que se conocían muy bien”.

