Revocación de Mandato: ¡Tengan para que aprendan!

Aunque todo mundo se dice vencedor, no todos los protagonistas de esta historia quedaron bien parados después de conocerse los resultados de la consulta de Revocación de Mandato. A saber:

La reacción de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador equivale a la de aquel joven que se lio a golpes con un vecino y éste le puso una paliza, pero como no le tocó la cara y no son visibles los moretones, se ufana en decir que le pegó, pero no lo lastimó.

Lo evidente, sin embargo, es que la mitad de quienes votaron en 2018 por AMLO, ya no le refrendaron su respaldo, probablemente porque, más que votar por él en aquel momento, lo hicieron por enojo y castigo al PRI.

Hoy, unos 15 millones de mexicanos no votaron ni a favor ni en contra. Simplemente desdeñaron la consulta de revocación de mandato.

Además, quedó de manifiesto que el presupuesto invertido en programas sociales tuvo más impacto en estados de mayor marginación, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, en donde se registró el más “alto” porcentaje de votación.

En el caso de la CDMX, ni el activismo oficial ni los programas sociales, le alcanzaron al partido guinda para lograr al menos la misma votación de 2018. La mitad de los capitalinos sigue sin apoyar a la 4T.

Por lo que hace a la votación global, el dato más duro está del lado de quienes no participaron: ocho de cada 10 mexicanos.

Pero no hay motivo para echar las campanas al vuelo del lado de la oposición, porque ese 80% no está con Morena y el presidente, pero tampoco quiere decir que simpatice con la oposición.

Además, quedó en evidencia que el bloque opositor (PRI, PAN y PRD) puede frenar iniciativas en el Congreso, pero carece de una fuerza para mover masas y hacer tambalear a AMLO.

De los nombres que resurgieron con la consulta de revocación, está el del secretario de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López, cuyo estado alcanzó el más alto porcentaje de participación (35.9%), contra el 19.74% de la CDMX y el 12.34% de Sonora, la entidad morenista con más baja votación.

En los seis estados que van a alecciones el 5 de junio, tampoco se entregaron buenas cuentas.

Oaxaca obtuvo 21.5% de participación; Quintana Roo, 20.4%; Hidalgo, 20.2%; y Tamaulipas, 17.9%, mientras que Aguascalientes y Durango, rondaron el 9%.

Lo que dicen estos datos es que todos: Morena, AMLO y la oposición, tienen que redoblar esfuerzos si quieren salir bien librados en las elecciones de este año, las del 2023 y, sobre todo, la sucesión presidencial del 2024.

***

El caso Quintana Roo es digno de análisis. Y es que aún y con el uso del aparato gubernamental y AMLO en la boleta, la votación fue baja. En la pasada elección para gobernador, con una participación de 54% del padrón, el ganador, Carlos Joaquín González, obtuvo 45% de votos, seguido de Mauricio Góngora, con 36.1%. Y al margen de las encuestas, sin la imagen del presidente y con el 20% de la consulta, la morenista Mara Lezama tiene mucho qué hacer para remontar el descalabro de domingo.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Las pruebas pesan más en la balanza que los más elocuentes discursos.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ