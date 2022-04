México no es potencia en litio. Es una fantasía que el país tiene el yacimiento más grande del mundo de ese mineral. Esta realidad fue revelada por quien fue secretaria de Economía de Andrés Manuel López Obrador, Graciela Márquez, en una comparecencia en el Senado de la República en octubre de 2020. En esa comparecencia, Márquez explicó que, cuando se había dicho que México tenía un super yacimiento, en realidad se había contabilizado toda la arcilla del lugar en el que se encontraba el mineral. No obstante, la arcilla no es litio.

Varios empresarios del sector minero también han comentado sobre la fantasía del yacimiento más grande del mundo de litio, en Sonora. Algunos han dicho que es una total mentira que exista ese yacimiento, por las mismas razones que argüía Graciela Márquez.

Los países productores de litio más importantes del mundo son Australia, Chile y China, que desde hace al menos 25 años tienen tecnología y extraen un importante tonelaje del mineral. En el año 2020 la producción mundial de litio llegó a 86 mil 300 toneladas, liderada por esos tres países, seguidos marginalmente por Argentina, Zimbabue, Portugal y Estados Unidos.

En el mundo, la producción de litio está generalmente abierta al capital internacional, debido a que la tecnología que se requiere para explotarlo y beneficiarse del yacimiento es muy especializada. Entre otras cosas se requiere montar la operación de una salmuera de grandes dimensiones, que eleva muchísimo la temperatura del agua salada a fin de separar el litio de otros minerales, algo que se complica en el caso de los yacimientos mexicanos, porque la concentración de litio en la arcilla es muy débil.

Que el Ejecutivo quiera nacionalizar el litio con su nueva iniciativa de ley, además de ser una mala idea, no es ni la sombra de lo que hizo Lázaro Cárdenas en 1938, por la sencilla razón de que en aquel año ya se extraía petróleo a borbotones, y México ya contaba con inversiones millonarias de empresas extranjeras en el sector.

Pero ahora no tenemos ni lo uno ni lo otro: únicamente existe una deficiente medición de los yacimientos que se ha prestado a una confusión fantasiosa.

Es importante saber que las empresas más relevantes del mundo en litio trabajan en yacimientos en varios países. Una de ellas es Jiangxi Ganfeng Lithium, que extrae el mineral en Australia, Argentina y China. No es cualquier cosa.

CEMEX

La compañía que preside Fernando González llegó a un acuerdo con Sasol ecoFT y con Enertrag para producir combustible para aviones a partir de la combinación de CO2 con hidrógeno. Cemex aportará el CO2 de su planta en Rüdersdorf, Alemania, a razón de 100 toneladas al día en la fase inicial. El combustible producido será keroseno verde, que pasará por certificaciones para constituir 50 por ciento de combustible de los jets.

