8M y 9M ¿Por qué sí son las formas?

Nos siguen felicitando. En la calle, en el trabajo, en diferentes espacios, muchos hombres aún no conocen el significado del 8 de marzo, un día de reconocimiento y de lucha por la igualdad, la justicia y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

Pero es un avance, saben que este día es nuestro, que las feministas desde hace años han despertado para tomar las calles, que las jacarandas por toda la ciudad combinan con el color morado del feminismo que distingue a esta lucha.

Este 8 de marzo de 2022, más de 75 mil personas asistieron a marchar para exigir justicia, la mayoría de forma pacífica. De repente se veían también mujeres encapuchadas intentando traspasar las vallas que cercaban el centro y los monumentos históricos desde una semana antes, rompiendo vidrios y rayando todo a su paso.

Yo me uní al colectivo de 50 más 1, junto a senadoras, diputadas y activistas caminamos del Ángel hasta el Zócalo, donde se concentraron todos los contingentes, con una mayor participación que en la marcha anterior. Gritamos, cantamos: “Amiga, escucha, esta es tu lucha”, "Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista".

A quienes piensan que “no son las formas”, les cuento por qué sí son las formas.

Hay muchos tipos de feministas y muchos tipos de feminismo, es algo que se va aprendiendo y que toca a cada una de manera distinta. No podemos juzgar, es normal que cada mujer (y que cada persona en general) actúe en relación a la medida de su agravio.

Muchas tienen historias, son padres y madres de mujeres desaparecidas, violadas, asesinadas. Como el padre de Esmeralda Castillo, desaparecida en la frontera desde hace 12 años, cada año su padre está presente encabezando las protestas y las feministas lo acompañan al grito de “no estás solo”.

Recordemos el caso de Marisela Escobedo y la frustración que causa el ver tanta impunidad en México, un país donde tenemos 10 feminicidios diarios, por causa del machismo, del crimen organizado y no pasa nada.

Muchas veces hemos dicho ¿por qué no protestan frente a Palacio?, ¿por qué cerrar las calles y afectar a todos?, ¿Por qué las mujeres rompen todo y atentan contra la propiedad privada?

¿La respuesta? porque es importante hacerte parte del problema, porque quieren que te enojes con el gobierno tanto como ellas, por no responder ante las demandas de injusticia, por años de impunidad, porque en muchas ocasiones nada de lo ajeno nos afecta hasta que nos toca.

Por eso el 8M se lucha, se marcha, se reconoce, nos hacemos parte de un mismo sentir, y el 9 de marzo hacemos paro nacional, “el 9 ninguna se mueve”, cada vez son más las empresas y organizaciones que permiten a sus empleadas sumarse a este movimiento que exhibe las consecuencias sociales y económicas de lo que significa #UnDíaSinNosotras. Desafortunadamente, no para todas es posible sumarse físicamente.

Reflexionemos sobre la violencia de género y sigamos participando, en las calles o en las redes, sensibilicémonos y pensemos que, el hecho de que a mí no me pase, (porque muchos piensan que ya lo hemos conseguido todo, que ya tenemos todos los derechos), no significa que en este momento no estén asesinando a una mujer en Chihuahua, o violentando políticamente a una mujer alcaldesa en Chiapas, o violando y obligando a una niña a casarse en Guerrero.

Concienticémonos, porque el feminismo es un aprendizaje constante y para defender la vida, siempre serán las formas.

ALEJANDRA CERECEDO CONSTANTINO

(Asesora en el Senado de la República)

TWITTER: @ALEJANDRACONST

INSTAGRAM: ALEJANDRACONST06

