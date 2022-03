Edomex: muchos tiradores de Morena para 2023

La guerra entre grupos e independientes por la candidatura de Morena al gobierno del Edomex se intensificó en refriegas mediáticas. Los que creían que el grupo Acción Política, que lidera Higinio Martínez, lleva las de ganar con Delfina Gómez u Horacio Duarte están muy nerviosos. Sus opositores morenistas, entre los que destacan Alejandro Encinas, subsecretario de DH; Pedro Zenteno, director del ISSSTE, y, Dios agarre confesados a los mexiquenses, el doctor nodoyuna, Hugo López Gatell, más los que se sumen en estos días, se fortalecen. Pinta una guerra intensa y devastadora para los guindas.

GUANAJUATO: La reunión de Morena en Silao, bastión del PAN, agitó el avispero. Estuvieron los funcionarios federales Adán López, de Gobernación, y Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad. Esto llevó al gobernador Sinhue Rodríguez, a marcar su raya y resumió: todos los partidos están preparándose para 2024. El PAN lo hizo la semana pasada en la CDMX, sin pena ni gloria.

ACAPULCO: De que la fiera es brava, hasta los de casa devora. Manuel Bartlett, director de la CFE, puso un ultimátum a la alcaldesa de los “carbos”, Abelina López. O paga el adeudo por 750 millones de pesos, o embargarán activos del ayuntamiento del puerto. La deuda la arrastran desde el gobierno de Evodio Vázquez y Adela Román. A punta de “amparos” quieren acabar con la deuda o que, desde Palacio Nacional, AMLO se las perdone. Morena, de finanzas está en la inopia.

VERACRUZ: El gobernador Cuitláhuac García, denunciará penalmente a colaboradores de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, por simular una deuda por más de 20 mil millones de pesos. La crisis viene desde el gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán, cuando Fidel y Duarte decidieron bursatilizar los recursos públicos. Javier era secretario de Finanzas, y de ahí en adelante, perdieron sospechosamente todas las demandas por abusos financieros. Sospechan de moches.

NAUCALPAN: Se escucha con intensidad la piedra del afilador de la guadaña juzgadora en la alcaldía. La edil Angélica Moya (PAN) prometió meter a la cárcel a quien defraudó a la Hacienda del municipio en la pasada administración. Y, sentenció: “Vamos a recuperar el liderazgo económico” que desmoronó Morena. Complicado, pero factible.

TE PUEDE INTERESAR: El Bronco debería ser ejemplo nacional

TABASCO: No robarás, no mentirás, no traicionarás. Los tres principios de la 4T son letra muerta para los exalcaldes de Jalapa, Asunción Silván, y el de Macuspana, Roberto Villalpando, quienes presuntamente se llevaron hasta los botes de basura. Bajo en la sombra se encuentra otro “ex” de Macuspana, Eduardo Rovirosa, del PES, socio de Morena, por desfalcos millonarios. Estos ediles morenistas creen que ganar una elección es ganar la lotería y hurtar a su antojo el dinero del Pueblo Sabio.

MAZATLÁN: En lugar de pedir apoyo al gobernador Rubén Rocha, el alcalde Jesús Estrada acudió ante el director de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, para pedirle apoyo para la Semana Santa, ya que no tiene suficientes policías. Moya podría apoyarlo, pero sigue emberrinchado el morenista.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

PAL

Sigue leyendo:

Tabasco: alcaldes se rebelan al Gobernador

Malabares o ficción financiera en UAEM

Pelean en MC por la candidatura por Jalisco