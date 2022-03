El Bronco debería ser ejemplo nacional

Lo tenía entre ceja y ceja hasta que lo puso bajo la sombra. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, desde que era senador, en 2019, presentó una denuncia muy bien armada contra el entonces mandatario de esa entidad, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, por desvío de recursos públicos para su fallida campaña presidencial. Samuel se apoyó en la investigación del INE, que ha sido enviada a la Fiscalía, que constata un esquema de malversación de recursos públicos y defraudación fiscal por más de 13 millones de pesos. Ojalá y se vuelva la norma nacional: el que la hace la paga. Aliados de El Bronco, dicen que no tardará mucho en la cárcel. ¿La ley del embudo?

SINALOA: La Diócesis de Culiacán, por medio del presbítero Miguel Soto Gaxiola, aplicó la Ley Canónica a los diputados locales que aprobaron la legalización del aborto. “No se pueden acercar” a la comunión sacramental, ni pueden ser padrinos o acompañantes de otras personas que quieran recibir otros sacramentos como el bautismo (Cf. Canon 874, q.3 del Código de Derecho Canónico).

BAJA CALIFORNIA: La gobernadora Marina del Pilar Ávila revisa el contrato que el exgobernador Jaime Bonilla entregó en 2021 a Next Energy. Con el pretexto de instalar una planta de paneles fotovoltaica, cobró una millonada porque no se concretó el proyecto, ya que el estado no otorgó los permisos necesarios. Así, Next tuvo acceso a 123 millones de pesos de participaciones federales, etiquetados para salud y seguridad. Marina consultó este asunto con el presidente López Obrador y la instrucción es continuar con la pesquisa. El quebranto para el gobierno del estado podría ser de 12 mil millones de pesos.

QUERÉTARO: Desde el gobierno del estado, que encabeza Mauricio Kuri, apoyarán al equipo Gallos Blancos para que se quede en el estadio Corregidora. Pero, al interior del campo de futbol colocarán cámaras conectadas al C5 para garantizar la seguridad de la afición. Lo ocurrido hace unas semanas en el encuentro contra el Atlas, no son los valores de los queretanos y se fortalece la idea de que el conflicto fue “inventado”.

QR: A la rebatinga de las diputaciones están militantes y arrimados de los numerosos partidos en la entidad. Las cuotas de mujeres y jóvenes hacen a un lado a políticos que llevan años esperando “una oportunidad”. Bueno, hasta se dio a conocer que MAS prefiere darle a sus “militantes puros” candidaturas y negarle una a Roberto Palazuelos. El PVEM tiene más recomendados de Jorge Emilio González, el exniño verde y dueño de la franquicia, que su aliado Morena. Los jaloneos están de locura.

CHIHUAHUA: El frenón a la legalización de autos chuecos en la entidad provocó la ira de políticos de Morena. Por temor a represalias, el Repuve, que dirige Eduardo Bonilla, de inmediato ofreció el remedio y el trapito. Los pone nerviosos que está en juego el voto para la consulta de abril.

BCS: El gobernador Víctor Castro rentará la casa de gobierno El Caimancito, por más de un millón de pesos a un sólo huésped. El dinero, dice el gobierno morenista, se destinará para beneficio de los municipios.

