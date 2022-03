Tabasco: alcaldes se rebelan al Gobernador

Carlos Merino, gobernador de Tabasco, fue rebasado por los alcaldes de Morena. Como informé hace días, ediles de Centro, Cárdenas, Cunduacán, Macuspana y Paraíso, se rebelan; Merino pide prudencia, ante la falta de recursos. Exigen más dinero a Merino o seguirán ahuyentando la inversión. Cobran impuestos exorbitantes a empresarios por multas y extorsiones. Ese si es chantaje. Se adelantó el Año de Hidalgo.

DURANGO: La disputa por las regidurías y sindicaturas en los municipios icónicos de la entidad, entre PRI y PAN, generó las primeras bajas en las filas de esa alianza. Durango, Gómez Palacio y Lerdo, son disputadas hasta el tuétano. Si no le dan las posiciones que pide, el alcalde panista José Salum, quien quiere colocar a sus incondicionales, amenaza con vender su capital político. El aspirante azul José Ochoa no lo permitirá. El mismo motivo, es la amenaza a Leticia Herrera, en Gómez Palacio. Y, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, negociando su futuro con Morena en San Lázaro.

AGUASCALIENTES: La salida del gobernador Martín Orozco de la Asociación de Gobernadores del PAN y la suma de su hermano Toño a la campaña de quien será la candidata panista, Tere Jiménez, provocó que el líder azul en la entidad, Javier Luévano, se desviviera en justificaciones. La realidad es que Martín confunde al panismo, quiere deslindarse de sus colegas, que son liderados por Mauricio Vila, quienes ni se acongojan. ¿Con quién de Morena quiere congraciarse?

CAMPECHE: El Puente de la Unidad quedó inconcluso. La administración de Alejandro Moreno (quien quiere ser candidato presidencial por el PRI) y su canchanchan Carlos Aysa, desaparecieron los recursos de esa obra y no pusieron ni un ladrillo. Hasta pidieron prestado y el dinero lo desviaron, acusan pueblos originarios liderados por Froilán Palestino. No quieren impunidad.

BAJA CALIFORNIA: Quien regresa, después de varios meses de “reposo”, a las lides políticas es Jorge Hank Rohn, arropado por Encuentro Ciudadano. La pasada campaña le dejó un capital electoral que superó a la alianza PRI-PAN-PRD y con ello impulsará a ese partido para otras posiciones políticas del futuro. Es la segunda fuerza después de Morena en la entidad.

COAHUILA: Con cohetones multicolores, el gobernador Miguel Riquelme, dijo que se invirtieron 25 millones de pesos para la búsqueda de cientos de personas desaparecidas. Esta cifra suena espectacular, pero la pregunta: ¿Por qué no se invirtió desde antes? Dicen que compraron tablets, drones y otras cosas. Y, ¿los servicios de inteligencia dónde están para dar con las víctimas?

EDOMEX: El desastre que dejó Morena, con su político Rodolfo Sánchez, en Toluca es escandaloso. El nuevo alcalde, el priista Raymundo Martínez, no tiene la menor idea de cómo enfrentar uno tras otro intento de embargo de empresas, que no han recibido el pago de sus servicios. ¿Por qué no ha levantado las denuncias penales? Cuidado, se puede convertir en cómplice de posibles delitos.

