Primavera en la oficina

Definitivamente uno de los lugares de convivencia más importantes es el trabajo, ya sea que se ubique en una oficina o cualquier otro espacio; construcciones, restaurantes, parques de diversiones, teletrabajo, en fin innumerables lugares. De hecho, para muchas personas que carecen de habilidades de relaciones interpersonales, es el lugar ideal porque representa la oportunidad de conocer gente.

La mayoría de las recomendaciones sobre no tener relaciones de pareja dentro del mismo contexto laboral, se refieren a que esto podría representar muchas alegrías personales, también muchos problemas laborales. Pero como el amor es un sentimiento poderoso siempre estará por encima de reglas, contratos colectivos de trabajo o políticas institucionales (por supuesto inconstitucionales ya que no se puede prohibir el tener una relación en el trabajo).

Un lugar común de confluencia implica pasar una gran cantidad de horas conviviendo y conociendo a las personas con quienes trabajamos, sus gustos alimentarios, sus charlas, sus problemas y ello nos amplían una visión de quienes son, y que realizan. Podemos coincidir o no con muchas, por ello en donde hay seres humanos hay diversidad, y donde hay ésta habrá coincidencias o rechazos.

Muchas personas son tus amigos y te escucharán. La cercanía ya sea de amor o de amistad, suele tener muchas facetas algunas buenas, dado que puede ser un punto a favor para sentirse motivados en el empleo y apoyados emocionalmente, o el incentivo para prepararse y concursar o postularse para tener un mejor y mayor objetivo laboral. Si, el amor es maravilloso, pero la otra cara de la moneda suele ser engañosa generando una confusión y errores que pueden llegar a escalar a cosas inaceptables descomponiendo la real finalidad de la fuente de empleo que es la realización de un servicio o trabajo.

Muchas son las posibilidades y todas ellas plantean problemáticas distintas. El amor entre una jefa y subalterno, entre compañeros y compañeras, o entre ejecutivos de alta dirección de empresas diferentes son o podrían ser parte de inconvenientes que no debieran suceder, porque generan desenlaces no deseados generalmente afectando a los propios trabajadores con la pérdida de su empleo o su reputación laboral (que en este caso importa y mucho).

Cómo puedes apreciar a lo largo de las décadas se ha transformado el trabajo, pero no el sentido emocional humano que acarrea. Lo que si ha cambiado son las sanciones, repercusiones y problemáticas que pueden acabar en la pérdida del empleo, con causa justificada para el empleador y el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, es todo un catálogo del que me gustaría ponerte ejemplos.

Poner en perspectiva lo que implica una relación amorosa en el trabajo, significa tener mejor visión sobre el asunto, como ya dije antes puede ser un gran motivador, porque evidentemente esta explosión de serotonina no te la da ningún antidepresivo, pero lamentablemente también la productividad puede reservarse para un segundo término, o quizá el drama del amor pueda salirse de cause y provocar estrés laboral. Situaciones como celotipia (celos excesivos e incontrolables) son comunes en mucha gente. Imagina cuando tu enamorado tiene que trabajar con su jefa en un proyecto, especial que represente muchas horas de su día en compañía de la misma y ello te pone mal, hasta el punto de injuriar a la jefa. Artículo 47 fracción II (LFT).

Las distracciones son comunes y en algunos espacios inaceptables, no quisiera que el controlador aéreo estuviera pensando en el amor cuando da la instrucción sobre un aterrizaje. O que alguien estuviese contestando el mensajito de amor cuando opera una maquinaria que debe tener el 100% de atención, ocasionando daños sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. Artículo 47 fracción VI (LFT).

En muchas ocasiones el amor se sobrepasa y entonces como en las películas justo la emoción parece derribar todos los obstáculos y con miles de cámaras como las que hoy en día resguardan la seguridad de espacios de trabajo se cometen miles de locuras. No te debo de explicar los actos inmorales.

Quizá creas que tus muestras de cariño del siglo XIX, son aceptadas por todas las personas en pleno siglo XXI; y fuera de que te hayan aclarado que solo son compañeros de trabajo insistas con piropos, flores, chocolates y dulces. Lo que pudiera hacer sentir incomodo a quien recibe estas muestras. Ello puede ser considerado acoso sexual u hostigamiento laboral. Artículo 47 fracción VIII (LFT).

El amor entre altos directivos de empresas, con similares giros, resulta estar plagados de revelaciones secretas entre una compañía y otra, Artículo 47 fracción IX (LFT).

El amor sin duda es un sentimiento emocionante y maravilloso, es el que siempre triunfa, y tiene lugar. Así debe seguir. Esa sensación no es comparable con nada. Transforma a las personas, generalmente para mejor. Pero la pasión aquél pequeño acompañante del amor tiende a jugarnos malas pasadas y en ellas involucrar a personas que situaciones que pudieran ser causales de despido con justificación para el empleador que se encuentran contenidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. No te olvides nunca de ellas. Aunque al final de cuentas el amor es ciego, siempre habrá personas que te podamos platicar el panorama para que no tropieces nunca.

Por cierto, les platico de otra cosa interesante. Se que existe una iniciativa referente al incremento de vacaciones para los trabajadores a partir del primer año y subsecuentes. Lo que dejaría los muy mediocres seis días atrás para empezar con doce, al concluir el primer año y después sumarse a dos días más por año. Sin tanto ruido esta vendría a ser una de las más importantes reformas en favor del bienestar social del país, ello porque gran parte del éxito económico de un país depende del número de días de vacaciones, un descanso adecuado hace que se incremente la productividad. México es el país de la OCDE que tiene el menor número de vacaciones y ello no es bueno en un contexto de calidad de vida. Fue una secretaria de trabajo en la Ciudad de México, con una muy buena gestión, ahora es legisladora. Le deseo éxito y que esto se tome como lo que es, una mejoría significativa en la política pública de nuestro País.

POR SARA MORGAN

@MARGANSAREL

