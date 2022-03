El AIFA, el Ejército y Felipe Ángeles

Dejaré de lado la discusión técnica y financiera del proyecto, que es algo que ya ha sido debatido largamente.

Mi perspectiva no será, por tanto, ni técnico-operativa ni económico-empresarial, que por lo general son los dos enfoques más utilizados para atacar, desde sus inicios, al proyecto.

Lo que voy a decir está situado, más bien, en una perspectiva de carácter histórico. Por un lado, está el hecho de que la obra haya sido realizada por el Ejército mexicano.

Esto tiene una trascendencia bien importante, porque le ha dado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un protagonismo de primer orden, haciéndola responsable de una obra de carácter estratégico, tanto para la 4T, como desde la óptica geopolítica, pues tiene que ver con la infraestructura de comunicación de México con el mundo.

Por otro lado, está el hecho de haber consagrado el aeropuerto a la figura de un héroe inspirador: el general Felipe Ángeles. Por lo general, yo no he escuchado a nadie cercano a mí comentar eso, y no sé cuántos se han tomado la molestia de indagar quién fue, pero me temo que el analfabetismo funcional del mexicano promedio, formado a base de TikTok, youtubers y revistas como ¡Hola! o Quién —en donde están proyectadas sus aspiraciones de clase y muestran una sociedad más bonita y europea—, hace la tarea para producir una sociedad ignorante y frívola, preocupada solamente por lo mal que vamos a quedar los mexicanos con el Parlamento Europeo, supongo yo, por el hecho de que hayan vendido tlayudas en la inauguración. Cosa por lo demás tangencial respecto del hecho de que, junto a Benito Juárez, a quien está consagrado el actual aeropuerto, se ha puesto como referente a un hombre íntegro y heroico de la revolución mexicana para el nuevo.

Vi un promocional del proyecto de Texcoco, del gobierno federal anterior: no iba a estar consagrado a nadie, sólo le iban a poner NAIM. Fieles a ese analfabetismo funcional, pero con mentalidad empresarial-aspiracionista-motivacional, a lo Steve Jobs; eso sí, presentaban todo para hacer que el mexicano se sienta como en Europa o en el primer mundo, como gente bonita y de primera clase, con estatus y sin tlayudas a la vista.

Mi mejor amigo, que estuvo en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles me dijo esto: “Es un aeropuerto que no deja mal a México, es funcional, pero sin lujos, muy digno. Se ve a simple vista muy bien construido, sólido. Algo que me sorprendió gratamente es que se rompe con la tradición de construir sin visión a futuro: está prevista una ampliación a necesidades futuras. Se ve orden, limpieza, está señalizado. Obvio faltan detalles, como en todo, pero se va a terminar”. Un aeropuerto sin lujos, pero digno, y consagrado a un héroe extraordinario. Yo me quedo con eso.

Que sepa el mundo quién fue Felipe Ángeles, y también de qué estamos hechos y de qué somos capaces los mexicanos, cuando estalla una revolución. A mí, sí me representa el AIFA.

POR ISMAEL CARVALLO

ASESOR EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

@ISMAELCARVALLO

CAR