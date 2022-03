Y el Oscar es para…¡CODA!

La noche más glamorosa del mundo del cine regresa a Hollywood con protocolos y medidas pero listos para demostrar que el show debe continuar después de prácticamente dos años de pausa.

No puedo explicar la emoción que me provoca que llegue una entrega más del Oscar, después de todo lo que hemos vivido a causa de la pandemia y de 8 años de haber estado en esa red carpet para transmitir en vivo a todo México. La cantidad de recuerdos que vienen a mi mente por todos aquellos a los que he podido entrevistar a lo largo de tantos años es inmenso, como por ejemplo el éxito de nuestros mexicanos que logré atestiguar desde la nominación de Demián Bichir en 2012 hasta el triunfo de Guillermo Del Toro en 2018 por La Forma del Agua. Pude cargar los 3 premios Oscar de Alejandro González Iñárritu tan solo unas horas después de que los ganara por Birdman, también logré tener en mis manos la primera de tres estatuillas doradas que Emmanuel Lubezki ganó en años consecutivos por Gravity, Birdman y The Revenant. Momentos hermosos que llevo tatuados en mi corazón y que me dieron tantos aprendizajes.

Hoy el Teatro Dolby en Hollywood vuelve a abrir sus puertas para recibir a los nominados para la entrega 94 del Oscar y creo que este será un año muy distinto con muchas sorpresas gracias a la explosión del streaming en estos dos años de pandemia. Normalmente para este día ya podíamos pronosticar lo que sucedería en la gran ceremonia de los premios de la Academia, y si bien hay varias categorías muy cantadas, la realidad es que cualquier cosa podría suceder esta noche. ¿Será CODA la gran ganadora de la noche como lo ha sido en las entregas de premios anteriores? ¿Triunfará el deber ser sobre lo que tendría que ser?

La realidad es que la de esta noche será una entrega clave para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, después de vivir una presión impresionante desde hace varios años por aumentar los niveles de rating (razón pro la cual eliminaron de la transmisión televisiva 7 categorías), por superar la horrorosa entrega del año pasado que ni siquiera se pudo realizar en el teatro Dolby. También desde hace tiempo, la Academia, tiene una asignatura pendiente con las minorías, las cuales han presionado mucho para que exista una mayor inclusión en la entrega y en la industria en general, eso sin contar la presión tan grande que han tenido por parte de las plataformas en streaming para que sus contenidos sean más y mejor tomados en cuenta (cosa que no les quedó de otra que aceptar debido a la pandemia). En fin, muchos aspectos que creo yo terminarán por influir en las decisiones finales para elegir a los grandes ganadores de la noche.

Dicho lo anterior creo que la de hoy será una noche en la que la Academia dejará claro que están abiertos y listos para dar paso a la inclusión mientras existan proyectos de calidad. Así es como la cinta CODA, ganará el Oscar como mejor película, que la cineasta Jane Campion ganará el Oscar (muy merecido por cierto), convirtiéndose en la tercera mujer en ganar este premio en dicha categoría, la segunda de forma consecutiva. En cuanto a las categorías de actuación, Will Smith se coronará por primera vez con el premio con King Richard después de que su esposa Jada Pinkett prácticamente iniciara el famoso movimiento #OscarSoWhite hace 6 años cuando el actor no fue nominado por el filme Concussion y una española, Penélope Cruz, ganará el Oscar en la categoría de mejor actriz por Madres Paralelas. Esto sin contar que a pesar de su poderío y dos nominaciones que tiene en la categoría, la casa Disney se quedará sin llevarse el Oscar a casa, pues creo que el premio será para La Familia Mitchell vs. las máquinas de Netflix.

Sin duda será una ceremonia muy interesante que dejará muchas lecciones y sí también mucha polémica. Nos leemos la próxima semana en nuestra PERMANENCIA VOLUNTARIA para platicar de los resultados.

