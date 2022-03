Señorita 89 ¿Con dedicatoria?

Uno de los estrenos en series que dará mucho de qué hablar en los próximos días es Señorita 89, una crítica mordaz hacia los certámenes de belleza que se sienten cada vez más obsoletos.

En octubre pasado tuve la oportunidad de platicar con Natasha Dupeyron durante la entrega de los Premios Platino y ya me adelantaba un poco sobre el estreno de la serie que provocaría grandes debates sobre la existencia de los concursos de belleza como Miss Mundo, Miss Universo y similares. Desde entonces me urgía que llegara a STARZPLAY dicho proyecto audiovisual producido por el gran Pablo Larraín, que vaya ha estado en el ojo público con su retrato de Lady Di en Spencer, que dicho sea de paso hoy tiene nominada al Oscar a Kristen Stewart. A través de la ficción (quisiera pensar que hay más ficción que realidad) en Señorita 89, conocemos lo que parece sucedía detrás del certamen de belleza más importante del país en los 80, en donde los organizadores se aprovechaban de los sueños de tantas mujeres por convertirse en la mujer más hermosa de México, para crecer una red de prostitución de la que empresarios y políticos se veían beneficiados. Es un thriller que relata de una manera muy cruda y sin miramientos lo que muchos habían querido contar pero pocos se habían atrevido. Y con esto no estoy diciendo que sea verdad lo que ahí se ficciona, no lo sé, no me consta ni una cosa ni la otra. Pero lo que sí es cierto es que muy probablemente la serie haya hecho enojar a más de uno pues el retrato sobre cómo eligen a las chicas, los discursos que las dan para convencerlas, el trato, la exclavitud, la cosificación de las mujeres a través de este tipo de concursos de belleza, todo eso es una realidad. A pesar de que desde hace unos años para acá con la revolución femenina, se han defendido diciendo que han cambiado el enfoque que le dan al certamen y que se busca que a la mujer se le califique por su belleza intelectual y no la física, la realidad es que siguen siendo la misma porquería que tanto daño han hecho a la sociedad y los estándares de belleza en el mundo, razón por la cual aplaudo este tipo de proyectos y promuevo que más gente los vea porque solo haciendo conciencia de lo dañinos que son esos certámenes es que vamos a poder erradicarlos.

Después de haberme vaciado en las líneas anteriores, porque mi pecho no es bodega, debo reconocer el gran trabajo de producción de este thriller en cuanto a dirección y casting pues las chicas fueron perfectamente escogidas, como Bárbara López, Natasha Dupeyron, Ximena Romo, Leidi Gutiérrez, así como Juan Manuel Bernal e Ilse Salas quien hace un estupendo papel como la directora del concurso. Una estupenda serie para no perderse en medio del furor de la nueva cinta de The Batman, de la cual platicaremos pronto cuando las taquillas mundiales hayan sido reveladas.

Mención especial para el estupendo trabajo que están haciendo las plataformas por incorporar contenidos hispanos en su oferta, pues esto está generando mucho trabajo y de calidad para nuestra industria que vaya la ha pasado mal en los últimos años. Y sí, felicidades a STARZPLAY, por lo que han logrado con esta estupenda serie que nadie se puede perder. Quizá esto servirá de gran pretexto para que la gente se suscriba porque creanme traen muy buenas producciones.

