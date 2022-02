Will Smith fulmina el #OscarSoWhite

Enero de 2016, aún recuerdo perfecto haber vivido una de las coberturas más difíciles de las nominaciones a los Oscar. Porque déjenme decirles queridos lectores que antes, incluso de la pandemia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood abría sus puertas para que un número pequeño de periodistas cubriera en vivo el anuncio de las nominaciones a los premios de la Academia. Lo más interesante de estar dentro del lugar de los hechos era ver la reacción de los colegas periodistas, que en su mayoría eran locales, pero también habíamos algunos internacionales. Y me acuerdo muy bien cuando en ese año, terminaron de dar a conocer a los nominados, mientras algunos saltábamos de felicidad porque los nuestros estaban postulados (fue el año en que The Revenant de Alejandro González Iñárritu consiguió 12 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Leonardo DiCaprio, quien después de tantos años logró llevarse a casa la estatuilla dorada), otros estaban furiosos porque la comunidad afroamericana había sido completamente ignorada. Ningún actor negro, ni directores o guionistas recibió nominación ese año cuando habían grandes candidatos, entre ellos Will Smith por la cinta La Verdad Oculta (Concussion), aquella basada en hechos reales, en la que el actor interpretaba a un doctor que descubría la verdad sobre el daño cerebral que sufren los jugadores de futbol americano por los golpes que sufren en los partidos. Ese 2016 para la Academia de Hollywood, actores como Bryan Cranston (Trumbo), Matt Damon (The Martian), Michael Fassbender (Steve Jobs) y Eddie Redmayne (La Chica Danesa), merecían mucho más la nominación que Will Smith. Claro que las de ellos eran estupendas actuaciones y también merecían un lugar. Honestamente yo le hubiera dado un puesto a Smith antes que a Cranston y Fassbender. Entendía a la perfección el sentir de todos porque durante años cubriendo dicha entrega, me tocaba sentirme decepcionada por la falta de representación al no escuchar el nombre de mexicanos nominados (años antes de que Demián Bichir fuera nominado y los tres amigos cineastas). Para los mexicanos por supuesto que la nota fue Iñárritu, quien tan solo un año antes había obtenido 3 premios Oscar por Birdman, pero para el resto, la nota fue la discriminación clara que se estaba viviendo en la industria de Hollywood. Y así lo hizo notar la actriz Jada Pinkett quien más allá de levantar la voz en contra de la Academia porque su esposo no estaba nominado, lo hizo para hablar a nombre de toda la comunidad afroamericana dándole con ello, mucho más fuerza al movimiento que un año antes ya había comenzado cuando el actor David Oyelowo fue ignorado en la categoría de mejor actor por su interpretación de Martin Luther King Jr. en la cinta Selma.

Para mi era muy importante dar este contexto desde el punto de vista de una mexicana a quien le tocó vivir de primera mano el origen del famoso movimiento #OscarSoWhite, que desde entonces y hasta ahora ha logrado cambios significativos al interior de una industria que siempre privilegió a los suyos ignorando por completo al resto de la comunidad que también llevaban años formando parte y construyendo la maquinaria de sueños.

Hoy después de todos esos años, Will Smith vuelve a lograr una nominación al Oscar por su interpretación como Richard Williams en el filme Rey Richard, en el que hace de papá de Venus y Serena Williams. Una de las más increíbles de su carrera y que hoy lo coloca al frente de la categoría conformada por actores como Denzel Washington (La Tragedia de Macbeth), Javier Bardem (Todo sobre los Ricardos), Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!) y Benedict Cumberbatch (El Poder del Perro), este último quien podría quitarle la estatuilla dorada a Smith.

Sí, tuvo que existir una revolución para que las cosas cambiaran en la industria y existiera un equilibrio. ¿Se pueden hacer mejor? Siempre. Estamos en el camino. Por lo pronto, los invito a disfrutar de Rey Richard en HBO MAX, la que para mí es una de las mejores películas de la temporada de camino al Oscar.

