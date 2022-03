Ptolemey Grey y Red listos para ganarse al mundo

Mientras el gran Samuel L. Jackson hace gala de su talento de nueva cuenta a través de un relato estrujante en una nueva serie, la casa Disney-Pixar nos regala la que para mí es una de sus mejores películas titulada Red.

De la mano del escritor Walter Mosley, el laureado Samuel L. Jackson se enfrenta a un nuevo reto que seguramente le será reconocido en las entregas de premios del próximo año porque lo que hace el actor en la serie The Last Days of Ptolemy Grey es bestial al interpretar a un hombre en una vejez adelantada por la demencia que padece y que un día se le presenta la oportunidad de participar en un ensayo clínico que le permite tener lucidez durante 24 horas, tiempo que él aprovecha para tratar de esclarecer el asesinato de su sobrino, la única persona que se preocupó por él.

Y es que esta serie significa quizá el proyecto más personal que jamás ha realizado Jackson pues su madre falleció de demencia y de eso platiqué con el actor que en los próximos días será reconocido con el Oscar Honorario, en una entrevista exclusiva: Lo que pasa es que con esto yo celebro la vida de quiénes fueron ellos tratando de darles una actuación honesta de personas que siguen siendo muy valiosas pero que están perdidos en sus mentes y de quiénes son y que vivieron una vida plena y buena pero que tienen una oportunidad de tener claridad por un periodo corto de tiempo y darles una opción que podría hacerte sentir bien. ¿Pero qué harías? ¿Tomaría esa decisión o no?

Una serie que no se pueden perder en la plataforma Apple TV+.

Hablando de proyectos imperdibles, la cinta animada Turning Red, es otro casi obligado para toda familia pues muestra de una manera hermosa, pero al mismo tiempo muy divertida, la relación imperfecta que existe entre madres e hijas. De verdad hace tiempo no disfrutaba tanto una cinta animada pues además de ser muy profunda con los temas que aborda, resulta ser bien entretenida y llena de aventuras para los más pequeños del hogar. No sé cómo le hicieron para lograr ese equilibrio que les había faltado en cintas como Intensamente o Soul, pero lo lograron.

La película relata la historia de una joven asiática que como cualquier otra vive su adolescencia al máximo y con la misma pasión que representa a cualquier jovencita de su edad a la que le gusta salir con las amigas, escuchar la música de su boy band favorita y apreciar al chico que más le gusta en la escuela. Todo eso está perfecto a excepción de que la chica proviene de una familia china muy costumbrista en donde no caben todas estas cuestiones hasta que un día por una especie de suerte mágica ancestral, la chica se convierte en un panda rojo gigante parte de una maldición familiar, lo que hace que tanto madre como hija vivan las de Caín tratando de ocultar al panda.

Tuve la oportunidad de platicar con Domee Shi, creadora de esta hermosa historia: Lo que me encanta de esta película es que estamos redefiniendo una historia universal, el cómo se ve, el cómo se siente, desde el punto de vista de quien se cuenta. Cuando yo estaba creciendo me encantaban las historias de aventuras protagonizadas por hombres y viviendo en el continente europeo, nadie se veía como yo y creo que ahora es una gran oportunidad de contar estas historias universales a través de la óptica y la perspectiva de mi pasado, de mi género, de mi cultura y creo que eso es muy emocionante. Yo realmente quería contar una historia sobre la relación entre una madre y su hija porque esa relación es tan compleja, de que somos tan cercanas a nuestras madres pero peleamos con ellas todo el tiempo y ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la persona que es más cercana a ti es con la que peleas más? Y yo quería explorar esa dinámica en esta película y celebrar a las madres e hijas. Y que está bien que las madres cometan errores y que las hijas cometan errores y que todo eso es normal y parte de la relación entre madres e hijas.

La cinta Red, como prefirieron ponerle finalmente, ya se encuentra disponible en la plataforma Disney+ y créanme no se la quieren perder. Desde ya le auguro también muchas nominaciones a los premios de la Academia del próximo año.

