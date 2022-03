Eiza a la conquista de Hollywood

Siento que esta columna ya se debería de llamar “Arriba los mexicanos fregones” o algo así porque para nadie es secreto que cada que puedo trato de resaltar el trabajo que hacen nuestros compatriotas en el cine, sobre todo cuando brillan en el extranjero porque eso hace que las miradas volteen hacia nuestro país. Hoy toca hablar de Eiza González, quien se ha convertido en una de las actrices consentidas de su generación para la industria de Hollywood que poco a poco va abriendo sus puertas hacia los nuestros. La mexicana ahora hace un gran trabajo como paramédico junto a Jake Gyllenhaal y Yaya Abdul-Mateen II en Ambulancia, una cinta super palomera de esas que le salen perfectas a Michael Bay, quien para mi gusto es uno de los reyes del género de acción conocido por dirigir sendos proyectos como Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor, Transformers, entre otros.

Tuve la oportunidad de platicar con Eiza quien habló sobre el reto actoral de estar limitada a un espacio tan pequeño en la parte trasera de una ambulancia: Creo que lo que a mi me gusta cuando se trata de la actuación es salirme de mi zona de confort y Cam me obligó a eso y aunque me gustaría decirte que trae mucho de mi, Cam me dio mucho más de lo que yo le di a ella. Esto tiene que ver con la manera en la que Michael nos hizo filmar. A Michael le gusta estar en movimiento, le gusta que todo lo que estamos haciendo asea tan cercano a lo que realmente sería y a veces es peligrosísimo pero lo hace bien, lo sabe hacer muy bien.

Para la actriz mexicana este no es su primer trabajo en el género de acción, pues ya la habíamos visto en algo similar con la cinta Baby Driver, aunque en la entrevista destacó lo que le dejó aprender del cineasta estadounidense: Mi aprendizaje de este proyecto es que prepararte mucho antes es lo que te va a ayudar a llegar a un momento como este, porque yo me preparé como 4 meses antes con paramédicos, cirujanos, enfermeras, estaba en una ambulancia para saber qué haces en ciertas circunstancias.

Si a ustedes les gusta el género de acción entonces corran a ver Ambulancia porque vaya que la cinta no te suelta de principio a fin y que te lleva de la mano sobre la travesía que enfrentan un par de hermanos a quienes se les frustra el atraco a un banco y deben huir en una ambulancia. Cumple con lo que promete, no más no menos. Es una cinta de Michael Bay ¡Por Dios! No va a ganar un Oscar definitivamente, pero de que la pasan bien en el cine, eso seguro.

Ahora que si su intención es llevar a los peques al cine este fin de semana, entonces sin duda alguna, la opción es la cinta animada Los Tipos Malos. Vaya película increíble, original, divertida y con un fuerte mensaje. El filme de Universal Pictures nos muestra a un grupo de delincuentes entre ellos un lobo, una piraña, una serpiente, un tiburón y una araña, quienes durante años han mantenido en alerta a la población por los crímenes que cometen, hasta que un día se les da la oportunidad de cambiar y convertirse en ciudadanos ejemplares. Pero ¿Qué tan difícil es para una persona cambiar su esencia? y más aún ¿Qué tan probable es cambiar la percepción de la gente sobre uno cuando comete errores? De esto va esta maravillosa película que entre otros, lleva las voces de Manolo Cardona y Kalimba Marichal, quien en entrevista y después de las malas experiencias vividas en el pasado que lo llevaron a la cárcel, habla sobre el reto de lograr que la gente te vea con ojos distintos: La verdad es que el juicio ajeno en el mundo es bien duro y es bien peligroso sobre todo porque nos damos permiso de ser jueces de algo que no lo somos que es la vida ajena. De lo único que somos jueces es de nuestra decisión y nuestra vida, es lo único de lo que somos jueces. Está muy linda la película que te muestra primero eso, el no tener un prejuicio de algo y segundo, que cualquier ser humano que haya cometido una mala decisión eso no implica que en ningún momento, sin importar la cantidad de malas decisiones que hayas tomado y cuánto tiempo lo hayas hecho, siempre tienes la oportunidad de cambiar eso.

Una película altamente disfrutable tanto para adultos como para niños. Al menos yo no paré de reír en todo el filme y me llevé un buen mensaje a casa para compartir con mi peque.

