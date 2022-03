Alerta en negocio de vales

Toda clase de sospechas levantó en el sector de vales de despensa la repentina aparición de la empresa Mis Métricas, que llegó al mercado con una estrategia comercial muy parecida a la que en su momento realizó Suven, firma que acumuló cualquier cantidad de sanciones de dependencias por incumplimientos en la dispersión de los recursos.

Esta empresa, recién constituida en 2017, se ha presentado a todos los procesos lanzados desde CompraNet buscando hacer presencia y a la vez ruido con los precios, como lo hizo Suven con la compañía Mis Pagos, que utilizó en varias ocasiones para simular competencia.

El problema es que Mis Métricas, no cuenta con ningún tipo de experiencia, además de no contar con la autorización del SAT, de Raquel Buenrostro, dependencia encargada de emitir las autorizaciones a las valeras para ser monederos electrónicos y poder proveer al sector público de diversas prestaciones, y ni que decir de los requisitos y supervisión de la CNBV, a cargo de Jesús de la Fuente Rodríguez, pues estos son inexistentes para esta empresa.

LA RUTA DEL DINERO

La compra de tóners en el IMSS Tamaulipas, a cargo de Velia Silva Delfín, continúa sin definir, pues el proceso LA-050GYR018-E19-2022 no ha pasado de la Junta de Aclaraciones. Tras recibir 177 preguntas iniciales se difirió cinco ocasiones, pero eso no es todo, pues una vez respondidas el 24 de febrero pasado, se ha pospuesto dos veces la respuesta de 281 dudas adicionales. Su debida resolución debía llegar el martes 1 de marzo, sin embargo, al cierre de esta columna se desconocía si el encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, David Cano Córdova, por fin solventó los cuestionamientos. Del escenario no deben escapar las versiones sobre que la licitación se vislumbró al pensar en beneficiar a Lexmark, marca que busca colocar sus productos de la mano de AP Química Industrial y Grupo Paliba, proveedoras supuestamente relacionadas con el chihuahuense, Lorenzo Bujaidar. Asimismo, en la ecuación suena el nombre de Alfonso Mota, exjefe del Departamento de Adquisición de Bienes en la misma delegación... Este fin de semana arranca la temporada de la Liga de Futbol Americano (LFA) en donde hacen su aparición dos nuevas franquicias a nivel profesional: Reyes de Jalisco y Galgos de Tijuana. El equipo tapatío, que preside el empresario Luis Orozco, busca ser la revelación de la LFA que se vio suspendida dos años por la pandemia. Los Reyes tienen el cobijo de marcas locales como Tequila Región de México, Electrolit y La Hamburgueria, amén que trae como head coach a Ernesto Alfaro, quien ha ganado dos veces el Tazón México... En los últimos dos días se ha encendido el comercio con criptomonedas con fuertes alzas en todas las divisas digitales. A decir de los expertos con la compra de criptos se está dando la vuelta a las sanciones económicas impuestas a Rusia, además que también han sido el medio para enviar donativos a la población de Ucrania.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL