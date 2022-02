Debate en la SCJN

Los concesionarios de radio y televisión hicieron un respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise con cuidado lo que se advierte como una abierta censura a los medios de comunicación.

Integrantes de la Cámara de la Radio y Televisión (CIRT), que preside José Antonio García Herrera, se reunieron con legisladores para que hacer una serie de observaciones a una sentencia de la SCJN que ordena a las estaciones diferenciar en sus contenidos entre información noticiosa y la opinión de quien lo comunica.

En la encerrona participó a nombre de los concesionarios Joaquín Arrangoiz, quien expuso sus conceptos al senador José Antonio Álvarez, de Morena, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, además del diputado Luis Alberto Mendoza, del PAN, quien preside esa misma comisión en San Lázaro. El tema es toral en momentos donde se cuestiona el sistema electoral, y donde los medios han sido fundamentales para nuestra imperfecta democracia. Ojalá los ministros escuchen a los concesionarios y periodistas.

LA RUTA DEL DINERO

Todo indica que en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), al mando de Lucina Jiménez López, falló al momento de incentivar la competencia para licitar los servicios de aseo para sus instalaciones. En el sector lucían desanimados al observar los requisitos que parecían encaminados a favorecer a una proveedora, y es que la Secretaría de Hacienda elabora un Contrato Marco con las disposiciones generales para adquirir el servicio, sin embargo, añadió una petición para que las interesadas contarán con autorizaciones ambientales para el traslado y disposición final de residuos de manejo especial. Así, a la presentación de propuestas respondieron dos empresas: Aseo Privado Institucional y Limpieza Jored. El viernes se alzó como ganadora la primera, con un contrato por 47.4 millones de pesos. La segunda quedó descalificada por no acreditar el nuevo candado, sin olvidar que ambas han sido señaladas por operar bajo las órdenes de José Juan Reyes Domínguez, para simular competencia al escalonar precios. El asunto es de interés para la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, así como para el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo... En el IMSS Tamaulipas, de Velia Silva Delfín, estaba pendiente resolver las 177 preguntas que fueron enviadas sobre el concurso LA-050GYR018-E19-2022 para obtener cartuchos, el problema es que la Junta de Aclaraciones se difirió por quinta vez y hay cuestionamientos externos sobre que la marca favorita es Lexmark, más aún que el rendimiento por tóner debe ser de seis mil páginas y no 10 mil, como se solicitaba en años en los que la fabricante no pasaba las evaluaciones porque sus productos tenían capacidades menores. Sobre el encargado de la Coordinación de Abastecimiento, David Cano Córdova, resalta que “por COVID-19” no acudió a la comparecencia para aclarar las faltas administrativas.

