IPN, mal y de malas

La preocupación ha inundado al Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Arturo Reyes Sandoval: en los pasillos de los 105 inmuebles de la CDMX se distribuyeron papeletas en las que los trabajadores del servicio de limpieza aseguraron que, en breve habrá ajuste de personal. Según el documento, la nueva contratista Joad Limpieza y Servicios ha recibido instrucción de operar con plantilla mínima, en contraste, los cobros serían como si el máximo se encontrara en labores.

Es una situación delicada, pues el aseo es pieza clave dentro del regreso a clases; que la propia fuerza trabajadora ya tiene mira puesta en la toma de instalaciones, así como supuestos actos de corrupción del secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo; sin olvidar que la proveedora habría incumplido los requisitos del proceso de compra IA-011B00001-E32-2022 y que se le ha denunciado por ser parte de un esquema dedicado a la simulación de competencia por coordinación de José Juan Reyes Domínguez.

Conocedores en la materia han destacado que la empresa no se apegó a los requisitos, por lo que no debió pasar las evaluaciones y en consecuencia ser descalificada. Una de las faltas de mayor peso recaería en su cotización para fines de semana y días feriados, ya que ofertó 370.19 pesos; el problema es que la Secretaría de Hacienda, que lleva Rogelio Ramírez de la O, tiene como límite 300 pesos, tal como puede observarse en los precios de referencia que se inscribieron en el Contrato Marco, donde la dependencia designa lineamientos para adquirir este servicio a nivel federal.

Joad Limpieza y Servicios tampoco asentó a ningún supervisor en su plantilla, pero las autoridades pidieron en el numeral 7.2 inciso “A” que hubiese uno por grupo de 10 a 50 afanadores. Y se suman fallas detectadas por representantes del ramo en el Manual de Procedimientos, ya que en la documentación de la empresa no se aprecian las rutinas.

Así cosas en el IPN, y ahora vienen los recursos legales.

LA RUTA DEL DINERO

En unos días, el encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la delegación del IMSS Tamaulipas, David Adonai Cano Córdova, tendrá que presentarse ante el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto, luego que la autoridad lo convocó a audiencia inicial este 21 de febrero, luego de encontrar faltas administrativas no graves en la compra de tóners LA-050GYR018-E696-2019. Preocupa que en la misma entidad se desarrolle bajo su mando, el concurso LA-050GYR018-E19-2022, con el cual se busca reabastecer ese insumo, aunque ha captado atención que en 2020 los cartuchos debían rendir al menos 10 mil páginas, pero en este año la petición es por seis mil, capacidad que se asocia con Lexmark, y es que la marca que lleva Allen Waugerman fue descalificada dos años atrás porque sus productos no eran nuevos, aunado a que no tenían suficiente duración. Las versiones apuntan a un concurso con dedicatoria. ¿Será?

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL