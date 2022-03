Impacto económico del pleito con Europa

Es probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su director de comunicación Jesús Ramírez hayan estimado un impacto insignificante para la relación de México con la Unión Europea al emitir el comunicado el jueves 10 por la noche, en el que llamaron borregos a los legisladores europeos por la condena del parlamento europeo a los asesinatos de periodistas en México.

Lo más seguro es que hayan pensado que su escrito simplemente se sumaría al debate parlamentario. Creyeron que era válido, pues el gobierno no se está enemistando con ningún país en particular, sino con diputados de muchos países, dispersos. Pero eso es un error. Una evaluación de esa naturaleza de la acción diplomática desde el Poder Ejecutivo es sumamente miope del impacto real que puede tener en la relación bilateral. Veamos.

La relación comercial bilateral de México con la Unión Europea representó comercio mutuo por casi 62 mil millones de euros en 2019, cifra que disminuyó a 52 mil millones en 2020 como resultado de la pandemia. Es enorme. Asimismo, hasta 2019 la inversión extranjera directa europea acumulada en México sumaba 203 mil millones de euros, una cifra muy significativa que refleja dinero invertido aquí de empresas desde automotrices, hasta hoteleras o industriales. Europa es el segundo inversionista en México después de Estados Unidos.

Lo que AMLO y Ramírez no calibraron bien es cómo leen su comunicado los inversores europeos. Si pensamos en un CEO de una empresa financiera o industrial holandesa, alemana, francesa o belga con apetito para invertir en otras partes del mundo y ofrecer sus servicios y productos en países más allá de Europa, esta persona no tiene actitud injerencista hacia México y mucho menos nos considera “territorio de conquista”. Simple y sencillamente quiere dedicar 100, 500 o mil millones de euros a poner una planta en un país donde se respetará su inversión, se valorará su producto y se pueden obtener rendimientos.

No le interesa “conquistarnos”, “sojuzgarnos”, “esclavizarnos”, ni nada similar. No obstante, este CEO lee, entre todo lo que evalúa de decenas de países, que en México queremos que los europeos dejen de vernos de la manera en la que lo describe el Presidente. ¿Resultado? Mejor se lleva su dinero a otro lugar. Yo consulté con fuentes europeas del más alto nivel el fin de semana sobre el impacto que tendrá este episodio en el ánimo de los inversionistas europeos. Crecerán sus dudas para invertir aquí, me dijeron. Ese es el resultado del comunicado de AMLO.

LLYC

El fundador de la agencia de comunicación LLYC, con sede en España, José Antonio Llorente, me lo confirma: duplicará su tamaño aquí también en tres años, y la integración de la agencia de mercadotecnia BESO, cuya esencia es la inteligencia artificial aplicada a datos, va a “velocidad de crucero”.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL