Me reuní este lunes con Luis Gerardo García, el director general de AMD para México y América Latina. AMD es una de las empresas más relevantes del mundo del cómputo: sus microprocesadores y tarjetas madre dominan buena parte del mercado nacional. Esta empresa estadounidense es fundamental para comprender la era en la que vivimos: la era de la tecnología.

Luis Gerardo tiene una sensibilidad de los patrones de consumo de tecnología como pocas personas en México, derivado de su paso anterior por la firma japonesa Toshiba. Es un personaje que domina al dedillo los plazos y ciclos de la demanda de cómputo en el país.

Un ejemplo de esto lo relata con el regreso a clases, que es una de las temporadas más relevantes para la compañía, por la cantidad de computadoras que se venden. El regreso a clases 2022, por ejemplo, fechado en el próximo agosto, está siendo preparado en estas semanas y los contratos se cerrarán a más tardar en abril, con las tiendas departamentales y autoservicios montando sus órdenes de compra de computadoras estos días.

Son tres ejes de negocio en los que descansa la estrategia de AMD en México. El primero es la venta de microprocesadores y tarjetas madre, que son integradas en computadoras ya sea por marcas globales o por integradores locales. El segundo es la venta de escala amplia, como la que ocurre con grandes firmas de telecomunicaciones, que cada día ofrecen soluciones nuevas a sus clientes. Y el tercer segmento es el dedicado al gaming, que hoy gana mucho terreno por la euforia de la gente inmersa en los videojuegos.

El segmento de gaming es particularmente promisorio. Hay empresas de tamaño considerable, como Arena the Place to Play, que encabeza Luis Fernando Martínez, que además de videojuegos también ofrecen cómputo como servicio, aprovechando sus potentes servidores. Esto implica que no sólo se puede jugar en esas computadoras: un arquitecto con una gran demanda de cómputo también puede rentar las capacidades de cómputo de una firma así, y estar conectado desde su casa con una ligera terminal en su escritorio.

Tendencias como el minado de criptomonedas, o la renta de servicios desde una nube privada constituyen el espectro de acción de AMD en México. Es una gran oportunidad. No es casualidad que Lisa Su, la presidenta y CEO de la corporación a nivel mundial, haya puesto especial énfasis en la región. Es claro que la empresa será cada vez más visible ante el público nacional.

CEMEX

La empresa que dirige Fernando A. González invertirá Dlls. $29 millones en Sonora para proveer cemento en Arizona, Nevada y California. Esta inversión secunda a una realizada el año pasado, por Dlls. $15 millones, que permitió reactivar un horno en la región y añadió 800 mil toneladas métricas de cemento a su oferta en esa zona de Estados Unidos.

